Мають бути сучасні та цивілізовані підходи: Міноборони про зміни в політиці розвитку ЗСУ
Київ • УНН
Заступник міністра оборони України зазначив, що для кожного періоду "до служби", "під час служби" та "після служби" мають бути встановлені сучасні та цивілізовані підходи для зміцнення обороноздатності країни.
Міноборони має провести внутрішні зміни в політиці розвитку Збройних Сил України для того, щоб посилити обороноздатність держави. Для кожного умовного періоду "до служби", "під час служби", "після служби" мають бути встановлені свої сучасні та цивілізовані підходи. Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, яку цитує Міноборони, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що заступниця міністра оборони Наталія Калмикова провела зустріч із делегацією Литви на чолі з радником Президента Литовської Республіки з питань національної безпеки Кестутісом Будрісом.
Під час зустрічі заступниця міністра поінформувала литовську сторону про досвід України у підготовці та розгортанні мобілізаційного резерву, особливості функціонування системи військової медицини, а також співпрацю з неурядовими організаціями та бізнесом в умовах повномасштабної агресії
Калмикова розповіла про основні положення запропонованих Кабміном змін до законодавства, яке регулює питання мобілізації та проходження військової служби, акцентувавши на важливості психологічного аспекту допризовної підготовки громадян.
Наш проєкт політики управління людським капіталом сконцентрований довкола важливості внеску кожної людини у справу захисту Батьківщини. Ми маємо підійти до цього питання комплексно. Освіта, ігрове середовище, військово-патріотичне виховання, культура - всі ці складові мають бути враховані.
Своєю чергою, представники литовської делегації висловили подяку за надану інформацію.
Ми розглядаємо ваш досвід як неоціненний, і як те, що ми можемо запровадити в Литві, аби бути готовими до потенційної російської агресії
Доповнення
Кабінет Міністрів України повторно подав до парламенту законопроєкт про внесення змін щодо військової служби, мобілізації та військового обліку.