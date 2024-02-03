Должны быть современные и цивилизованные подходы: Минобороны об изменениях в политике развития ВСУ

Минобороны должно провести внутренние изменения в политике развития Вооруженных Сил Украины для того, чтобы усилить обороноспособность государства. Для каждого условного периода "до службы", "во время службы", "после службы" должны быть установлены свои современные и цивилизованные подходы. Об этом сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова, которую цитирует Минобороны, передает УНН.

Детали

Сообщается, что заместитель министра обороны Наталья Калмыкова провела встречу с делегацией Литвы во главе с советником Президента Литовской Республики по вопросам национальной безопасности Кестутисом Будрисом.

Во время встречи заместитель министра проинформировала литовскую сторону об опыте Украины в подготовке и развертывании мобилизационного резерва, особенностях функционирования системы военной медицины, а также сотрудничестве с неправительственными организациями и бизнесом в условиях полномасштабной агрессии говорится в сообщении.

Калмыкова рассказала об основных положениях предложенных Кабмином изменений в законодательство, регулирующее вопросы мобилизации и прохождения военной службы, акцентировав на важности психологического аспекта допризывной подготовки граждан.

Наш проект политики управления человеческим капиталом сконцентрирован вокруг важности вклада каждого человека в дело защиты Родины. Мы должны подойти к этому вопросу комплексно. Образование, игровая среда, военно-патриотическое воспитание, культура - все эти составляющие должны быть учтены. отметила Калмыкова.

В свою очередь, представители литовской делегации выразили благодарность за предоставленную информацию.

Мы рассматриваем ваш опыт как неоценимый, и как то, что мы можем внедрить в Литве, чтобы быть готовыми к потенциальной российской агрессии отметил Будрис.

Дополнение

Кабинет Министров Украины повторно подал в парламент законопроект о внесении изменений относительно военной службы, мобилизации и воинского учета.