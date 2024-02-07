Боррель виступив у Раді після масованої атаки рф на Україну
Київ • УНН
Боррель виступив перед українським парламентом після масованої ракетної атаки росії на Україну.
Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель виступив на засіданні Верховної Ради України. Про це у середу повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує УНН.
"У Раді виступає Жозеп Боррель - верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки. Це його 6-й візит в Україну", - написав Железняк у соцмережах.
Раніше УНН повідомляв, що Боррель під час візиту в Україну провів ранок середи в столичному укритті через ракетну атаку.