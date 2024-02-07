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Боррель виступив у Раді після масованої атаки рф на Україну

Боррель виступив у Раді після масованої атаки рф на Україну

Київ • УНН

 • 29772 перегляди

Боррель виступив перед українським парламентом після масованої ракетної атаки росії на Україну.

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель виступив на засіданні Верховної Ради України. Про це у середу повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує УНН

"У Раді виступає Жозеп Боррель - верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки. Це його 6-й візит в Україну", - написав Железняк у соцмережах. 

Раніше УНН повідомляв, що Боррель під час візиту в Україну провів ранок середи в столичному укритті через ракетну атаку. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітикаКиїв
verkhovna-radaВерховна Рада
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
khosep-borrelЖозеп Боррель
yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк
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