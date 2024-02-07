Через атаку рф Верховний представник ЄС Боррель зустрів ранок у Києві в укритті
Київ • УНН
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель провів ранок в укритті в Києві під час свого візиту через ракетний обстріл української столиці.
Високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель під час візиту в Україну провів ранок середи в столичному укритті через ракетну атаку. Про це він повідомив у соцмережі X, пише УНН.
"Починаю свій ранок в укритті, коли по всьому Києву лунають сигнали повітряної тривоги. Це щоденна реальність відважного українського народу, відколи росія розпочала свою незаконну агресію", – написав Боррель.
Наразі відомо про дев'ять постраждалих внаслідок атаки рф на столицю.
Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено приблизно два десятка ворожих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з бомбардувальників Ту-95МС.