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Через атаку рф Верховний представник ЄС Боррель зустрів ранок у Києві в укритті

Через атаку рф Верховний представник ЄС Боррель зустрів ранок у Києві в укритті

Київ • УНН

 • 30953 перегляди

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель провів ранок в укритті в Києві під час свого візиту через ракетний обстріл української столиці.

Високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель під час візиту в Україну провів ранок середи в столичному укритті через ракетну атаку. Про це він повідомив у соцмережі X, пише УНН

"Починаю свій ранок в укритті, коли по всьому Києву лунають сигнали повітряної тривоги. Це щоденна реальність відважного українського народу, відколи росія розпочала свою незаконну агресію", – написав Боррель. 

Наразі відомо про дев'ять постраждалих внаслідок атаки рф на столицю. 

Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено приблизно два десятка ворожих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з бомбардувальників Ту-95МС. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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