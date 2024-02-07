Кількість постраждалих через атаку рф на Київ збільшилась до дев'яти: серед них - вагітна
Київ • УНН
Кількість постраждалих від російської ракетної атаки на Київ зросла до дев'яти, з них шестеро госпіталізовані з житлового будинку, одна з них - вагітна жінка.
Внаслідок ворожої атаки на столицю вже відомо про дев'ять постраждалих. Із багатоповерхівки в Голосіївському районі госпіталізували вже 6 осіб. Серед них - вагітна жінка, повідомив мер Віталій Кличко, пише УНН.
Збільшується кількість постраждалих внаслідок атаки на столицю. Наразі постраждали 9 людей. Із багатоповерхівки в Голосіївському районі госпіталізували вже 6 осіб. Серед них - вагітна жінка. Екстренні служби працюють на місці
За його словами, ще двох постраждалих госпіталізували в Дніпровському районі. А одному медики надали допомогу на місці.
Через ракетну атаку рф пошкоджені підземні електромережі в одному з районів столиці: що відомо 07.02.24, 09:09 • 34547 переглядiв