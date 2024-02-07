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Через ракетну атаку рф пошкоджені підземні електромережі в одному з районів столиці: що відомо

Київ • УНН

 • 34547 перегляди

Внаслідок російського ракетного обстрілу Києва у Дніпровському районі було пошкоджено підземні електромережі.

Внаслідок ракетної атаки рф пошкоджено підземні електромережі у Дніпровському районі столиці, повідомляє КМВА, пише УНН

У Дніпровському районі постраждало дві людини, пошкоджено підземні електромережі

- вказали в КМВА. 

Доповнення 

Крім того, через обстріл російських окупантів в Києві відбулось аварійне відключення світла в Дніпровському районі. Частина мешканців залишилась без електропостачання. 

Також пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі міста. 

Додамо

Були зафіксовані пошкодження і в Голосіївському районі. Окрім багатоповерхового житлового будинку, сталася пожежа на станції технічного обслуговування. Крім того, загорілися припарковані автомобілі. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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