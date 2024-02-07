Через ракетну атаку рф пошкоджені підземні електромережі в одному з районів столиці: що відомо
Київ • УНН
Внаслідок російського ракетного обстрілу Києва у Дніпровському районі було пошкоджено підземні електромережі.
Внаслідок ракетної атаки рф пошкоджено підземні електромережі у Дніпровському районі столиці, повідомляє КМВА, пише УНН.
У Дніпровському районі постраждало дві людини, пошкоджено підземні електромережі
Доповнення
Крім того, через обстріл російських окупантів в Києві відбулось аварійне відключення світла в Дніпровському районі. Частина мешканців залишилась без електропостачання.
Також пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі міста.
Додамо
Були зафіксовані пошкодження і в Голосіївському районі. Окрім багатоповерхового житлового будинку, сталася пожежа на станції технічного обслуговування. Крім того, загорілися припарковані автомобілі.