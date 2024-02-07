Из-за ракетной атаки рф повреждены подземные электросети в одном из районов столицы: что известно
Киев • УНН
В результате российского ракетного обстрела Киева в Днепровском районе были повреждены подземные электросети.
В результате ракетной атаки рф повреждены подземные электросети в Днепровском районе столицы, сообщает КГВА, пишет УНН.
В Днепровском районе пострадало два человека, повреждены подземные электросети
Дополнение
Кроме того, из-за обстрела российских оккупантов в Киеве произошло аварийное отключение света в Днепровском районе. Часть жителей осталась без электроснабжения.
Также повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу города.
Добавим
Были зафиксированы повреждения и в Голосеевском районе. Помимо многоэтажного жилого дома, произошел пожар на станции технического обслуживания. Кроме того, загорелись припаркованные автомобили.
Из-за ракетной атаки рф повреждены подземные электросети в одном из районов столицы: что известно
В результате российского ракетного обстрела Киева в Днепровском районе были повреждены подземные электросети.
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