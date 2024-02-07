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Ворожа атака на Київ: пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі

Ворожа атака на Київ: пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі

Київ • УНН

 • 42736 перегляди

Російська ракетна атака на Київ пошкодила теплотрасу та лінії електропередач, внаслідок чого частина міста залишилася без тепла та електроенергії.

Через ворожу ракетну атаку на Київ пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі міста, повідомив мер Віталій Кличко, пише УНН

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці. Фахівці зʼясовують масштаби і невідкладно розпочнуть ремонтні роботи", -  написав Кличко у Telegram. 

Доповнення

Російський ракетний обстріл пошкодив лінії електропередач, через що частина Києва залишилася без світла.

Внаслідок атаки рф на столицю також було пошкоджено житловий будинок у Голосіївському районі Києва та двоє людей отримали поранення у Дніпровському районі.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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