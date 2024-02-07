Ворожа атака на Київ: пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі

Через ворожу ракетну атаку на Київ пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі міста, повідомив мер Віталій Кличко, пише УНН.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці. Фахівці зʼясовують масштаби і невідкладно розпочнуть ремонтні роботи", - написав Кличко у Telegram.

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Російський ракетний обстріл пошкодив лінії електропередач, через що частина Києва залишилася без світла.

Внаслідок атаки рф на столицю також було пошкоджено житловий будинок у Голосіївському районі Києва та двоє людей отримали поранення у Дніпровському районі.