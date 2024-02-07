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Вражеская атака на Киев: повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу

Вражеская атака на Киев: повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 06:34  •  37206 просмотра

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Российская ракетная атака на Киев повредила теплотрассу и линии электропередач, в результате чего часть города осталась без тепла и электроэнергии.

Из-за вражеской ракетной атаки на Киев повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу города, сообщил мэр Виталий Кличко, пишет УНН

"В результате вражеской атаки повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы. Специалисты выясняют масштабы и безотлагательно начнут ремонтные работы", -  написал Кличко в Telegram. 

Дополнение

Российский ракетный обстрел повредил линии электропередач, из-за чего часть Киева осталась без света.

В результате атаки рф на столицу также был поврежден жилой дом в Голосеевском районе Киева и два человека получили ранения в Днепровском районе.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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