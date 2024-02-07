Атака рф на Київ: частина міста без світла, у Дніпровський район прямують медики
Київ • УНН
Російський ракетний обстріл пошкодив лінії електропередач, через що частина Києва залишилася без світла.
Внаслідок атаки рф частина споживачів на лівому березі наразі без світла. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії", - повідомив Кличко.
Крім того, за його словами, після вибуху виклик медиків у Дніпровський район столиці.
"Детальніше - згодом", - резюмував Кличко.
рф розпочала масштабні ракетні обстріли кількох українських міст: що відомо07.02.24, 06:50 • 40807 переглядiв