Атака рф на Киев: часть города без света, в Днепровский район направляются медики

В результате атаки рф часть потребителей на левом берегу сейчас без света. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"В результате вражеской атаки обломками ракеты в столице повреждены две высоковольтных линии. Часть потребителей на левом берегу сейчас без электроэнергии", - сообщил Кличко.

Кроме того, по его словам, после взрыва вызов медиков в Днепровский район столицы.

"Подробнее - позже", - резюмировал Кличко.

рф начала масштабные ракетные обстрелы нескольких украинских городов: что известно