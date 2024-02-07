Атака рф на Київ: мер повідомив про двох постраждалих та пожежу у багатоквартирному будинку
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф на українську столицю було пошкоджено житловий будинок у Голосіївському районі Києва та двоє людей отримали поранення у Дніпровському районі.
У Києві внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки відомо вже про двох постраждалих - у Дніпровському районі. У Голосіївському районі, попередньо, загорання у багатоквартирному будинку, повідомив у середу мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.
У Дніпровському районі столиці наразі двоє постраждалих. Обом медики надали допомогу на місці
Зі слів мера, "у Голосіївському районі, попередньо, загоряння в багатоквартирному будинку". Пожежно-рятувальний підрозділ прямує на місце.
Це підтвердили і в КМВА: "За попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару по Києву в Голосіївському районі пошкоджено багатоквартирний будинок".
Атака рф на Київ: частина міста без світла, у Дніпровський район прямують медики07.02.24, 08:07 • 43467 переглядiв