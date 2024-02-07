Атака рф на Киев: мэр сообщил о двух пострадавших и пожаре в многоквартирном доме

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  180000 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  196566 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  172964 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  169118 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  268640 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  355168 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  334255 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Новости по теме

Атака рф на Киев: мэр сообщил о двух пострадавших и пожаре в многоквартирном доме

В результате атаки рф на украинскую столицу был поврежден жилой дом в Голосеевском районе Киева и два человека получили ранения в Днепровском районе.

Война •   •  30425 просмотра
Атака рф на Киев: мэр сообщил о двух пострадавших и пожаре в многоквартирном доме

Укрэнерго сообщило, когда начнут восстанавливать свет в Киеве

Отключения электроэнергии в некоторых районах Киева были вызваны повреждением распределительных сетей в результате российской атаки, в то время как основные электросети работали в нормальном режиме.

Война •   •  37039 просмотра
Укрэнерго сообщило, когда начнут восстанавливать свет в Киеве

Атака рф на Николаев: мужчина, которого госпитализировали с ранениями, умер

Мужчина умер в реанимации в Николаеве от тяжелых минно-взрывных и черепно-мозговых травм, полученных во время российского обстрела города.

Война •   •  32133 просмотра
Атака рф на Николаев: мужчина, которого госпитализировали с ранениями, умер

Из-за ракетного удара рф по Киеву есть последствия в двух районах - КГВА

Ракетный удар по Киеву повредил линии электропередачи, вызвал пожар в здании и отключение электроэнергии у некоторых потребителей.

Война •   •  100072 просмотра
Из-за ракетного удара рф по Киеву есть последствия в двух районах - КГВА

В Киеве сообщили о работе ПВО

В КГВА сообщили о работе ППО в Киеве.

Война •   •  65029 просмотра
В Киеве сообщили о работе ПВО

Атака рф на Киев: мэр сообщил об одном пострадавшем

Один человек получил ранения в результате вражеской атаки в Днепровском районе Киева, сообщил мэр Виталий Кличко.

Война •   •  37152 просмотра
Атака рф на Киев: мэр сообщил об одном пострадавшем

Атака рф на Киев: часть города без света, в Днепровский район направляются медики

Российский ракетный обстрел повредил линии электропередач, из-за чего часть Киева осталась без света.

Война •   •  34452 просмотра
Атака рф на Киев: часть города без света, в Днепровский район направляются медики

Небольшой мокрый снег, дождь и порывы ветра: синоптики дали прогноз на 7 февраля

По прогнозу Украинского гидрометцентра, завтра ночью и днем на большей части территории Украины ожидается небольшой мокрый снег, дождь и порывистый ветер.

Общество •   •  32859 просмотра
Небольшой мокрый снег, дождь и порывы ветра: синоптики дали прогноз на 7 февраля

Атака рф на Николаев: повреждены жилые дома, есть раненые

По словам мэра Николаева, в результате нападения россии в городе были повреждены жилые дома, есть раненые и госпитализирован один человек.

Война •   •  30810 просмотра
Атака рф на Николаев: повреждены жилые дома, есть раненые

Взрывы в Киеве. В КГВА говорят, работает ПВО

В Киеве снова прогремели взрывы. По данным КГВА, работают силы ПВО

Война •   •  30557 просмотра
Взрывы в Киеве. В КГВА говорят, работает ПВО