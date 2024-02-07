Атака рф на Киев: мэр сообщил о двух пострадавших и пожаре в многоквартирном доме

В Киеве в результате сегодняшней вражеской атаки известно уже о двух пострадавших - в Днепровском районе. В Голосеевском районе, предварительно, возгорание в многоквартирном доме, сообщил в среду мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

В Днепровском районе столицы на данный момент двое пострадавших. Обоим медики оказали помощь на месте - написал Кличко в соцсетях.

По словам мэра, "в Голосеевском районе, предварительно, возгорание в многоквартирном доме". Пожарно-спасательное подразделение направляется на место.

Это подтвердили и в КГВА: "По предварительной информации, в результате ракетного удара по Киеву в Голосеевском районе поврежден многоквартирный дом".

Атака рф на Киев: часть города без света, в Днепровский район направляются медики