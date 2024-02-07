Через ракетний удар рф по Києву є наслідки у двох районах - КМВА
Київ • УНН
Ракетний удар по Києву пошкодив лінії електропередачі, спричинив пожежу в будівлі та відключення електроенергії в деяких споживачів.
Внаслідок ворожого ракетного удару по Києву сьогодні у Голосіївському районі сталася пожежа у будівлі, у Дніпровському районі пошкоджено лінії елетропередачі, є знеструмлення, повідомили у середу у КМВА, пише УНН.
За попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару по Києву в Голосіївському районі сталось загорання будівлі. Інформація уточнюється. В Дніпровському районі пошкоджено лінії елетропередач. Кількість споживачів без електроенергії уточнюється
Як повідомляється, працюють оперативні служби.
Мер столиці Віталій Кличко у соцмережах додав, що "пожежно-рятувальний підрозділ прямує в Голосіївській район, де, попередньо, сталося загоряння будівлі".
В енергокомпанії ДТЕК, що надає послуги у регіоні, уточнили, що "через обстріл російських окупантів в Києві відбулось аварійне відключення світла в Дніпровському районі, частина мешканців залишилась без електропостачання".
"Щойно дозволить безпекова ситуація енергетики оглянуть обладнання, з'ясують причини та зроблять все можливе, щоб якомога швидше повернути світло", - зазначили у ДТЕК у соцмережах.
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