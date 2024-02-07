Из-за ракетного удара рф по Киеву есть последствия в двух районах - КГВА

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  180101 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  196664 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  173048 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  169172 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  268669 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  355194 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  334255 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Новости по теме

Из-за ракетного удара рф по Киеву есть последствия в двух районах - КГВА

Ракетный удар по Киеву повредил линии электропередачи, вызвал пожар в здании и отключение электроэнергии у некоторых потребителей.

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Из-за ракетного удара рф по Киеву есть последствия в двух районах - КГВА

В Киеве сообщили о работе ПВО

В КГВА сообщили о работе ППО в Киеве.

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В Киеве сообщили о работе ПВО

Атака рф на Киев: мэр сообщил об одном пострадавшем

Один человек получил ранения в результате вражеской атаки в Днепровском районе Киева, сообщил мэр Виталий Кличко.

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Атака рф на Киев: мэр сообщил об одном пострадавшем

Атака рф на Киев: часть города без света, в Днепровский район направляются медики

Российский ракетный обстрел повредил линии электропередач, из-за чего часть Киева осталась без света.

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Атака рф на Киев: часть города без света, в Днепровский район направляются медики

Небольшой мокрый снег, дождь и порывы ветра: синоптики дали прогноз на 7 февраля

По прогнозу Украинского гидрометцентра, завтра ночью и днем на большей части территории Украины ожидается небольшой мокрый снег, дождь и порывистый ветер.

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Небольшой мокрый снег, дождь и порывы ветра: синоптики дали прогноз на 7 февраля

Атака рф на Николаев: повреждены жилые дома, есть раненые

По словам мэра Николаева, в результате нападения россии в городе были повреждены жилые дома, есть раненые и госпитализирован один человек.

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Атака рф на Николаев: повреждены жилые дома, есть раненые

Взрывы в Киеве. В КГВА говорят, работает ПВО

В Киеве снова прогремели взрывы. По данным КГВА, работают силы ПВО

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Взрывы в Киеве. В КГВА говорят, работает ПВО

Массированная атаки рф на Украину: Польша подняла авиацию

Генеральный штаб Польши заявил, что они используют авиацию для защиты своего воздушного пространства из-за интенсивной активности российской авиации дальнего действия, связанной с ее массированной ракетной атакой на Украину.

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Массированная атаки рф на Украину: Польша подняла авиацию

Изучают "слабые места" для ДРГ: на границе россияне используют тактические дроны

Российские военные используют тактические беспилотники вдоль границы с Украиной для изучения слабых мест для возможных диверсионных и разведывательных миссий.

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Изучают "слабые места" для ДРГ: на границе россияне используют тактические дроны

Львовская область: в Дрогобыче прогремели взрывы

В Дрогобыче прогремели взрывы после того, как крылатые ракеты совершили маневры между несколькими западноукраинскими областями.

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Львовская область: в Дрогобыче прогремели взрывы