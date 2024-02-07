Из-за ракетного удара рф по Киеву есть последствия в двух районах - КГВА

В результате вражеского ракетного удара по Киеву сегодня в Голосеевском районе произошел пожар в здании, в Днепровском районе повреждены линии электропередачи, есть обесточивания, сообщили в среду в КГВА, пишет УНН.

По предварительной информации, в результате ракетного удара по Киеву в Голосеевском районе произошло возгорание здания. Информация уточняется. В Днепровском районе повреждены линии элетропередач. Количество потребителей без электроэнергии уточняется - говорится в сообщении КГВА в соцсетях.

Как сообщается, работают оперативные службы.

Мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях добавил, что "пожарно-спасательное подразделение направляется в Голосеевской район, где, предварительно, произошло возгорание здания".

В энергокомпании ДТЭК, предоставляющей услуги в регионе, уточнили, что "из-за обстрела российских оккупантов в Киеве произошло аварийное отключение света в Днепровском районе, часть жителей осталась без электроснабжения".

"Как только позволит ситуация с безопасностью энергетики осмотрят оборудование, выяснят причины и сделают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет", - отметили в ДТЭК в соцсетях.

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