Атака рф на Киев: мэр сообщил об одном пострадавшем

Канада ввела санкции против 11 лидеров ХАМАС из-за атаки в Израиле и угрозы региональной безопасности

Канада объявила о санкциях против 11 лидеров ХАМАСа за причастность к нападению на Израиль в октябре 2023 года и с целью обеспечения стабильности в регионе.