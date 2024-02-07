Количество пострадавших из-за атаки рф на Киев увеличилось до девяти: среди них - беременная

В результате вражеской атаки на столицу уже известно о девяти пострадавших. Из многоэтажки в Голосеевском районе госпитализировали уже 6 человек. Среди них - беременная женщина, сообщил мэр Виталий Кличко, пишет УНН.

Увеличивается количество пострадавших в результате атаки на столицу. Сейчас пострадали 9 человек. Из многоэтажки в Голосеевском районе госпитализировали уже 6 человек. Среди них - беременная женщина. Экстренные службы работают на месте - написал Кличко.

По его словам, еще двух пострадавших госпитализировали в Днепровском районе. А одному медики оказали помощь на месте.

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