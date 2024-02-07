Українська ППО збила приблизно два десятки ракет над Києвом - КМВА
Київ • УНН
Українська протиповітряна оборона збила близько двох десятків російських крилатих ракет над Києвом, внаслідок чого одна людина отримала поранення та було пошкоджено енергетичну інфраструктуру.
Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено приблизно два десятка ворожих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з бомбардувальників Ту-95МС. Уточнюється інформація щодо руйнувань та потерпілих: це пожежа в багатоповерховому житловому будинку в Голосіївському районі, пожежа на станції технічного обслуговування та пошкодження електромереж. Повідомляється, що ремонтні бригади енергетиків працюють над тим, щоб відновити електропостачання.
Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу КМВА.
Деталі
Згідно з офіційною інформацією, під час ракетного удару по Києву зс рф застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з території росії. Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години; ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків.
За попередніми даними, внаслідок ракетного удару атаки в Голосіївському районі сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку.
Також відомо про загоряння автівок, пошкодження електромережі та станції технічного обслуговування. Станом на зараз відомо, що постраждала одна людина. Екстрені служби ліквідовують загоряння.
У Дніпровському районі внаслідок ракетного удару постраждало дві людини. Пошкоджено електромережі.
Ремонтні бригади енергетиків вже працюють на відновленням електропостачання.
Нагадаємо
Внаслідок російського ракетного обстрілу Києва у Дніпровському районі було пошкоджено підземні електромережі.
Шестеро людей постраждали в Києві після того, як російська атака пошкодила будівлі та лінії електропередач у двох районах.