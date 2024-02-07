Украинская ПВО сбила примерно два десятка ракет над Киевом - КМВА
Киев • УНН
Украинская противовоздушная оборона сбила около двух десятков российских крылатых ракет над Киевом, в результате чего один человек получил ранения и была повреждена энергетическая инфраструктура.
Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено примерно два десятка вражеских ракет Х-101/Х-555/Х-55 с бомбардировщиков Ту-95МС. Уточняется информация о разрушениях и пострадавших: это пожар в многоэтажном жилом доме в Голосеевском районе, пожар на станции технического обслуживания и повреждение электросетей. Сообщается, что ремонтные бригады энергетиков работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение.
Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГВА.
Детали
Согласно официальной информации, во время ракетного удара по Киеву ВС рф применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с территории россии. Воздушная тревога в столице длилась почти 3 часа; ракеты заходили на столицу несколькими волнами с разных направлений.
По предварительным данным, в результате ракетного удара атаки в Голосеевском районе произошел пожар в многоэтажном жилом доме.
Также известно возгорание автомобилей, повреждение электросети и станции технического обслуживания. По состоянию на сейчас известно, что пострадал один человек. Экстренные службы ликвидируют возгорание.
В Днепровском районе в результате ракетного удара пострадали два человека. Повреждены электросети.
Ремонтные бригады энергетиков уже работают на восстановлением электроснабжения.
Напомним,
В результате российского ракетного обстрела Киева в Днепровском районе были повреждены подземные электросети.
Шесть человек пострадали в Киеве после того, как российская атака повредила здания и линии электропередач в двух районах.
Украинская ПВО сбила примерно два десятка ракет над Киевом - КМВА
Украинская противовоздушная оборона сбила около двух десятков российских крылатых ракет над Киевом, в результате чего один человек получил ранения и была повреждена энергетическая инфраструктура.
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