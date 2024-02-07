Атака рф на Київ: мер повідомив про шістьох постраждалих
Київ • УНН
Шестеро людей постраждали в Києві після того, як російська атака пошкодила будівлі та лінії електропередач у двох районах.
У Києві внаслідок ворожої атаки наразі шестеро постраждалих, повідомив у середу мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.
Загалом у столиці внаслідок ворожої атаки наразі шестеро постраждалих. Троє в Дніпровському районі, двох із них госпіталізували. Та трьох доправили до лікарні з Голосіївського району
Мер столиці повідомив, що екстрені служби працюють зараз у Голосіївському районі.
"У 18-поверховому будинку гасять загоряння на кількох поверхах. Також ліквідовують пожежу в будівлі СТО. У Дніпровському районі уламки пошкодили високовольтні лінії", - зазначив Кличко.
Атака рф на Київ: частина міста без світла, у Дніпровський район прямують медики07.02.24, 08:07 • 43471 перегляд