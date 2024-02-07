Атака рф на Киев: мэр сообщил о шестерых пострадавших

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  180007 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  196573 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  172970 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  169122 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  268644 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  355172 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  334255 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Атака рф на Киев: мэр сообщил о шестерых пострадавших

Шесть человек пострадали в Киеве после того, как российская атака повредила здания и линии электропередач в двух районах.

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Атака рф на Киев: мэр сообщил о шестерых пострадавших

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Три человека были госпитализированы в Голосеевском районе Киева из-за российского обстрела, который вызвал пожар в доме.

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В Голосеевском районе столицы уже трое госпитализированных из-за атаки рф

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 391 тысячу

По оценкам украинских военных, с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года российские военные понесли более 391 000 потерь личного состава и потеряли более 6300 танков.

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Атака рф на Киев: одного пострадавшего госпитализировали - мэр

Человека госпитализировали в результате атаки со стороны россии.

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Пожилая женщина погибла после того, как российские войска атаковали Запорожскую область почти 180 раз.

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Атака рф на Киев: в КГВА сообщили о еще одном пострадавшем

Еще один человек пострадал - в Голосеевском районе Киева - в результате атаки россии на город.

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Атака рф на Киев: в КГВА сообщили о еще одном пострадавшем

Горят машины и помещения СТО: Кличко о ситуации в Голосеевском районе столицы

В Голосеевском районе Киева после российского ракетного обстрела загорелись автомобили и станции технического обслуживания.

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Горят машины и помещения СТО: Кличко о ситуации в Голосеевском районе столицы

Вражеская атака на Киев: повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу

Российская ракетная атака на Киев повредила теплотрассу и линии электропередач, в результате чего часть города осталась без тепла и электроэнергии.

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Вражеская атака на Киев: повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу

"Новатэк" создал новое представительство в Китае для продажи СПГ в условиях санкций - Reuters

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"Новатэк" создал новое представительство в Китае для продажи СПГ в условиях санкций - Reuters

Атака рф на Киев: мэр сообщил о двух пострадавших и пожаре в многоквартирном доме

В результате атаки рф на украинскую столицу был поврежден жилой дом в Голосеевском районе Киева и два человека получили ранения в Днепровском районе.

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Атака рф на Киев: мэр сообщил о двух пострадавших и пожаре в многоквартирном доме