Атака рф на Киев: мэр сообщил о шестерых пострадавших

В Киеве в результате вражеской атаки на данный момент шестеро пострадавших, сообщил в среду мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

Всего в столице в результате вражеской атаки на данный момент шестеро пострадавших. Трое в Днепровском районе, двое из них госпитализированы. И троих доставили в больницу из Голосеевского района - написал Кличко в соцсетях.

Мэр столицы сообщил, что экстренные службы работают сейчас в Голосеевском районе.

"В 18-этажном доме тушат возгорание на нескольких этажах. Также ликвидируют пожар в здании СТО. В Днепровском районе обломки повредили высоковольтные линии", - отметил Кличко.

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