Из-за атаки рф Верховный представитель ЕС Боррель встретил утро в Киеве в укрытии

Высокий представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель во время визита в Украину провел утро среды в столичном укрытии из-за ракетной атаки. Об этом он сообщил в соцсети X, пишет УНН.

"Начинаю свое утро в укрытии, когда по всему Киеву раздаются сигналы воздушной тревоги. Это ежедневная реальность отважного украинского народа, с тех пор как россия начала свою незаконную агрессию", - написал Боррель.

Известно о девяти пострадавших в результате атаки рф на столицу.

Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено примерно два десятка вражеских ракет Х-101/Х-555/Х-55 с бомбардировщиков Ту-95МС.