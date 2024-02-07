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Из-за атаки рф Верховный представитель ЕС Боррель встретил утро в Киеве в укрытии

Из-за атаки рф Верховный представитель ЕС Боррель встретил утро в Киеве в укрытии

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 07:40  •  19674 просмотра

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел утро в убежище в Киеве во время своего визита из-за ракетного обстрела украинской столицы.

Высокий представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель во время визита в Украину провел утро среды в столичном укрытии из-за ракетной атаки. Об этом он сообщил в соцсети X, пишет УНН

"Начинаю свое утро в укрытии, когда по всему Киеву раздаются сигналы воздушной тревоги. Это ежедневная реальность отважного украинского народа, с тех пор как россия начала свою незаконную агрессию", - написал Боррель. 

Известно о девяти пострадавших в результате атаки рф на столицу. 

Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено примерно два десятка вражеских ракет Х-101/Х-555/Х-55 с бомбардировщиков Ту-95МС. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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khosep-borrelЖозеп Боррель
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