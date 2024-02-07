Из-за атаки рф Верховный представитель ЕС Боррель встретил утро в Киеве в укрытии
Киев • УНН
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел утро в убежище в Киеве во время своего визита из-за ракетного обстрела украинской столицы.
Высокий представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель во время визита в Украину провел утро среды в столичном укрытии из-за ракетной атаки. Об этом он сообщил в соцсети X, пишет УНН.
"Начинаю свое утро в укрытии, когда по всему Киеву раздаются сигналы воздушной тревоги. Это ежедневная реальность отважного украинского народа, с тех пор как россия начала свою незаконную агрессию", - написал Боррель.
Известно о девяти пострадавших в результате атаки рф на столицу.
Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено примерно два десятка вражеских ракет Х-101/Х-555/Х-55 с бомбардировщиков Ту-95МС.
Из-за атаки рф Верховный представитель ЕС Боррель встретил утро в Киеве в укрытии
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел утро в убежище в Киеве во время своего визита из-за ракетного обстрела украинской столицы.
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