Боррель выступил в Раде после массированной атаки рф на Украину

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил на заседании Верховной Рады Украины. Об этом в среду сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует УНН.

"В Раде выступает Жозеп Боррель - верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности. Это его 6-й визит в Украину", - написал Железняк в соцсетях.

Ранее УНН сообщал, что Боррель во время визита в Украину провел утро среды в столичном укрытии из-за ракетной атаки.