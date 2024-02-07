Минобороны усиливает контроль за качеством питания: вдвое увеличено количество групп для проверок

Министерство обороны Украины в 2024 году усилит проверки соответствия пищевых продуктов государственным стандартам и другим нормативным документам. Для этой цели будет увеличено количество рабочих групп, которые проводят контроль.

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Минобороны в 2024 году вдвое увеличит количество рабочих групп для проверки качества питания. - говорится в сообщении.

Детали

Рассказывается, что чиновники посетили одну из воинских частей - Учреждение безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины, где проводят лабораторные испытания пищевых продуктов по показателям безопасности и отдельным показателям качества. В визите личное участие приняли заместитель Министра обороны Виталий Половенко вместе с членом Антикоррупционного совета Геннадием Кривошеей.

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По словам Половенко, силами одного указанного выше Учреждения не допустили к поставке в войска более 4765 тонн некачественных и опасных продуктов в 2023 году.

Именно на уровне таких лабораторий определяют соответствие пищевых продуктов государственным стандартам и другим нормативным документам, согласно которым они изготовлены. Например, в зоне ответственности этой воинской части находятся восемь областей - подчеркнул заместитель Министра обороны.

Напомним,

Минобороны должно провести внутренние изменения в политике развития Вооруженных Сил Украины. Заместитель министра обороны Украины отметил, что для каждого периода "до службы", "во время службы" и "после службы" должны быть установлены современные и цивилизованные подходы для укрепления обороноспособности страны.

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