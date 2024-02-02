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Не искать виноватых, а менять систему - как работает новая команда Минобороны

Не искать виноватых, а менять систему - как работает новая команда Минобороны

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 08:35  •  58856 просмотра

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Новая команда Минобороны должна довольно быстро решить непростую проблему: показать, что министерство готово признавать свои ошибки, открыто к диалогу с общественностью, и во взаимодействии с ней настроено искоренять любые коррупционные проявления и внедрять новые механизмы работы

Новая команда Минобороны, которая начала формироваться после назначения на должность главы МОУ Рустема Умерова, должна была достаточно быстро решить непростую проблему: показать, что министерство готово признавать свои ошибки, открыто к диалогу с общественностью, и во взаимодействии с ней настроено искоренять любые коррупционные проявления и внедрять новые механизмы работы. Условные сто дней новой команды уже прошли, а потому можно подвести первые итоги, пишет УНН.

Триггером необходимости кардинальных изменений в Минобороны стали уже печально известные яйца по 17 гривен. Они же и задали ключевое направление работы: изменения в системе организации питания украинских военных.

Было создано государственное предприятие "Государственный оператор тыла", которое возглавил Арсен Жумадилов. Выбор руководителя ГОТ был совсем неслучаен, ведь Арсен Жумадилов в свое время во главе ГП "Медзакупки" сумел навести порядок в едва ли не самой коррумпированной сфере - закупках медпрепаратов.

Руководитель ГОТ сразу же очертил, что приоритетом для него является участие в тендерах по питанию отечественных производителей и постепенное исключение из них посредников.

"Во-первых, мы все наши закупочные стратегии выстраиваем таким образом, чтобы сделать возможным участие производителей напрямую в наших тендерах. То есть, работать не через посредников, а с теми, кто непосредственно производит ту или иную продукцию. Если это резиденты Украины, то есть наши отечественные национальные производители, то речь о них. Если что-то не производится в Украине, в принципе, или не производится в достаточном объеме, и мы работаем с зарубежными производителями, то мы будем прилагать усилия для того, чтобы с ними напрямую выходить в договорные отношения", - рассказывал Жумадилов.

Понятно, что такой подход положительно восприняли отечественные производители. По их мнению, это однозначно приведет к снижению закупочных цен, увеличению ассортимента, и, что самое главное, даст толчок к развитию отечественной экономики.

Есть люди, которые критикуют идею ГОТ распределить закупки продуктов и услуг по их доставке в воинские части. Но о правильности этой модели можно будет говорить только после того, как состоятся первые тендеры, и процесс будет запущен.

Неожиданным экзаменом для новой команды Минобороны стало дело Гринкевичей. Достаточно оперативно с фирмами скандальной львовской семьи были разорваны все договоры на поставку одежды и продуктов питания. Что важно - этот шаг положительно оценили именно военные.

"Я считаю, что в государстве, которое идет к прозрачности в закупках, к борьбе с коррупцией, это правильная реакция. Даже если бы эти фирмы были невиновны, но проявились такие факты на момент проведения следствия - думаю, что это правильно", - рассказал офицер, заместитель главы Совета резервистов ВСУ Мирослав Гай в эксклюзивном комментарии УНН.

Логическим следствием этого стали внеплановые проверки Минобороны воинских частей на предмет того, насколько вовремя поставляются продукты, и соответствуют ли они заявленным нормам качества.

Заместитель главы Минобороны Виталий Половенко честно признает, что результаты этих проверок не особо утешительны. По многим контрактам, которые были заключены еще в 2023 году, выявлены факты, когда продукты попадали в воинские части с опозданием, да еще и были сомнительного качества.

Только по итогам проверки складов в январе Минобороны предотвратило поставку более 362 тонн некачественных партий продуктов для военных.

В Минобороны заверили, что такие проверки станут постоянными.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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