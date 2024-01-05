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Позитивний кейс в закупівлях медпрепаратів: команда Жумаділова має досвід організації чесних та конкурентних тендерів

Позитивний кейс в закупівлях медпрепаратів: команда Жумаділова має досвід організації чесних та конкурентних тендерів

Київ • УНН

 • 396382 перегляди

Команда Арсена Жумаділова, відома зниженням рівня корупції у сфері медичних закупівель в Україні, стикається зі скептицизмом, коли береться за оборонні закупівлі, прагнучи забезпечити прозорість процесів.

Нещодавно створене міністерством оборони державне підприємство "Державний оператор тилу" поступово розгортає свою роботу. При цьому, все одно, знаходяться критики та скептики, які сумніваються у тому, що ДОТ зможе налагодити прозорі та без корупційних шлейфів закупівлі для ЗСУ. І, в першу чергу, продуктів харчування.

Але більшість з цих людей чомусь намагається ігнорувати той факт, що нова команда ДОТ на чолі з Арсеном Жумаділовим прийшла не з вулиці, а має позитивний та ефективний досвід роботи у державному підприємстві "Медичні закупівлі України", пише УНН.

Тривалий час ринок закупівлі державою медичних препаратів називали одним з найбільш корумпованих в Україні.

"До 2017 року МОЗ і його закупівлі були одними з найкорумпованіших в Україні. Я це знаю точно, бо я тоді проводив розслідування журналістські і аналітичні, як з року в рік зривалися закупівлі вакцин і інших медпрепаратів для людей з хронічними хворобами, такими як СНІД, туберкульоз, гепатит тощо. І це ще з часів Богатирьової від Януковича тягнулося", - розповідав керівник аналітичного центру StateWatch Гліб Каневський в ексклюзивному коментарі УНН.

Дійшло до того, що у 2015 році з метою зменшення корупційних ризиків до централізованої закупівлі медпрепаратів в Україні почали залучати спеціалізовані міжнародні організації. 

У жовтні 2018 року було створено ДП "Медичні закупівлі України", а у квітні 2019 року, після перемоги у конкурсі, його очолив Арсен Жумаділов.

Саме початковий етап діяльності нової структури, яка зайнялася централізованими закупівлями препаратів та обладнання для українських медзакладів, є показовим у зміні підходів та ліквідації корупційних схем.   

Зокрема, у 2019 році "Медзакупівлі" провели 43 тендерні процедури, очікувана вартість яких становила 94 мільйон гривень, а фактична – 58 мільйонів. Тобто, вдалося зекономити 36 мільйонів гривень. 

За підсумками 2020 року було закуплено препаратів на майже 3,8 мільярди гривень. Економія бюджетних коштів склала більше одного мільярда гривень. По деяких напрямках медичних препаратів вартість зменшувалася більше ніж на 40% від очікуваної. 

"Саме конкурентна ринкова боротьба на аукціонах дає змогу забезпечувати суттєву економію коштів. І наші аукціони продемонстрували великий інтерес учасників, зокрема міжнародних та українських фармацевтичних компаній та постачальників. Це стало можливим завдяки фаховій роботі команди ДП та якісній підготовці до тендерів", - розповідав тоді Жумаділов. 

Участь у тендерах "Медзакупівель" на той момент брали 130 українських та іноземних компаній.

Поки що зарано говорити, чи вдасться максимально швидко перенести цей позитивний досвід на закупівлі "Державного оператора тилу". 

"Жумаділов і його команда заслуговують на кредит довіри на початку. Вони вже себе зарекомендували і мають досвід. У межах України це не типова історія, коли на посади призначають професіоналів з успішними кейсами без корупційного бекграунду. Порівняйте зараз це призначення з іншими кадровими в інші органи державної влади – призначають людей без досвіду, без якихось професійних здобутків, з сумнівними історіями. А тут протилежний кейс, тому я вірю в цю історію і надіюся, що у них все вийде", - зазначає Каневський.

Важливим сигналом є те, що багато українських виробників продуктів харчування вже висловили бажання брати участь у тендерах Міноборони.

Як мінімум, вони вірять, що правила гри будуть однаковими для всіх, конкуренція чесною, закупівлі прозорими.

"Державний оператор тилу": презентація відбулася, що далі26.12.23, 09:45 • 645081 перегляд

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