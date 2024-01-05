Положительный кейс в закупках медпрепаратов: команда Жумадилова имеет опыт организации честных и конкурентных тендеров

Недавно созданное министерством обороны государственное предприятие "Государственный оператор тыла" постепенно разворачивает свою работу. При этом, все равно, находятся критики и скептики, которые сомневаются в том, что ДОТ сможет наладить прозрачные и без коррупционных шлейфов закупки для ВСУ. И, в первую очередь, продуктов питания.

Но большинство из этих людей почему-то пытается игнорировать тот факт, что новая команда ДОТ во главе с Арсеном Жумадиловым пришла не с улицы, а имеет положительный и эффективный опыт работы в государственном предприятии "Медицинские закупки Украины", пишет УНН.

Долгое время рынок закупки государством медицинских препаратов называли одним из самых коррумпированных в Украине.

"До 2017 года Минздрав и его закупки были одними из самых коррумпированных в Украине. Я это знаю точно, потому что я тогда проводил расследования журналистские и аналитические, как из года в год срывались закупки вакцин и других медпрепаратов для людей с хроническими болезнями, такими как СПИД, туберкулез, гепатит и тому подобное. И это еще со времен Богатыревой от Януковича тянулось", - рассказывал руководитель аналитического центра StateWatch Глеб Каневский в эксклюзивном комментарии УНН.

Дошло до того, что в 2015 году с целью уменьшения коррупционных рисков к централизованной закупке медпрепаратов в Украине начали привлекать специализированные международные организации.

В октябре 2018 года было создано ГП "Медицинские закупки Украины", а в апреле 2019 года, после победы в конкурсе, его возглавил Арсен Жумадилов.

Именно начальный этап деятельности новой структуры, которая занялась централизованными закупками препаратов и оборудования для украинских медучреждений, является показательным в изменении подходов и ликвидации коррупционных схем.

В частности, в 2019 году "Медзакупки" провели 43 тендерные процедуры, ожидаемая стоимость которых составляла 94 миллиона гривен, а фактическая - 58 миллионов. То есть, удалось сэкономить 36 миллионов гривен.

По итогам 2020 года было закуплено препаратов на почти 3,8 миллиарда гривен. Экономия бюджетных средств составила более одного миллиарда гривен. По некоторым направлениям медицинских препаратов стоимость уменьшалась более чем на 40% от ожидаемой.

"Именно конкурентная рыночная борьба на аукционах позволяет обеспечивать существенную экономию средств. И наши аукционы продемонстрировали большой интерес участников, в частности международных и украинских фармацевтических компаний и поставщиков. Это стало возможным благодаря профессиональной работе команды ГП и качественной подготовке к тендерам", - рассказывал тогда Жумадилов.

Участие в тендерах "Медзакупок" на тот момент принимали 130 украинских и иностранных компаний.

Пока рано говорить, удастся ли максимально быстро перенести этот положительный опыт на закупки "Государственного оператора тыла".

"Жумадилов и его команда заслуживают кредит доверия в начале. Они уже себя зарекомендовали и имеют опыт. В пределах Украины это не типичная история, когда на должности назначают профессионалов с успешными кейсами без коррупционного бэкграунда. Сравните сейчас это назначение с другими кадровыми в другие органы государственной власти - назначают людей без опыта, без каких-то профессиональных достижений, с сомнительными историями. А здесь противоположный кейс, поэтому я верю в эту историю и надеюсь, что у них все получится", - отмечает Каневский.

Важным сигналом является то, что многие украинские производители продуктов питания уже выразили желание участвовать в тендерах Минобороны.

Как минимум, они верят, что правила игры будут одинаковыми для всех, конкуренция честной, закупки прозрачными.

"Государственный оператор тыла": презентация состоялась, что дальше