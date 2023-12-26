"Государственный оператор тыла": презентация состоялась, что дальше

Настроенность на сотрудничество с отечественными производителями,
ликвидация коррупционных схем, соблюдение стандартов НАТО в питании
военных - далеко неполный перечень
выводов, которые можно сделать после презентации государственного предприятия
"Государственный оператор тыла", пишет УНН.
Неделю назад новая команда министерства обороны Украины
презентовала свое детище - государственное предприятие "Государственный оператор тыла"
(ДОТ).
Еще на этапе создания этой новой структуры появилось
немало скептиков и критиков, которые ставили под сомнение возможность реализации
ключевой заявленной цели - максимально прозрачные закупки для нужд ВСУ с исключением
коррупционной составляющей.
Несмотря на то что ДОТ будет заниматься всеми нелетальными
закупками, основное внимание, конечно, приковано к поставкам в армию продуктов
питания - яйца по 17 гривен из памяти просто так не сотрешь. А значит
гендиректору новосозданного госпредприятия Арсену Жумадилову и его команде
уже приходится делать свои первые шаги под микроскопом общественности.
Собственно, большинство экспертов положительно оценили назначение
именно Арсена Жумадилова на должность руководителя "Государственного оператора тыла". Ведь у него
него есть положительный опыт создания в 2018 году госпредприятия "Медицинские
закупки Украины", которое положило конец многочисленным коррупционным схемам в сфере
закупок медпрепаратов и медицинского оборудования.
Кроме этого эксперты отмечают, что у новой команды
Минобороны есть политическая воля к кардинальным изменениям в закупках для украинской
армии.
Недели, которая прошла с момента презентации ДОТ, в принципе,
оказалось достаточно, чтобы убедиться, что команда новосозданного
госпредприятия от заявленных целей не отступает, и находится в процессе их
практического воплощения в жизнь.
Ключевым пунктом, и об этом неоднократно говорил Арсен
Жумадилов, является максимальное привлечение к поставкам продуктов питания в
украинскую армию отечественных производителей и постепенное исключение из тендеров
посредников.
Во время презентации ДОТ было отмечено, что проведенные
консультации с участниками рынка продуктов питания, анкетирование производителей по
отдельным группам товаров.
Такую позицию ДОТ положительно восприняла и сами производители. В частности,
в комментариях УНН представители предприятий пищевой промышленности отмечали, что
максимальное участие отечественных производителей в тендерах приведет к конкуренции, и
как следствие уменьшению закупочных цен.
Еще один аспект, который позволит убрать коррупционную
составляющую - закупка продуктов и логистика будут отделены. Производитель, который победил в тендере, будет поставлять продукцию на распределительные центры. Услуги
доставки из этих центров до конечных потребителей будут закупаться отдельно.
Все это должно стать инструментом достижения заявленной
стратегической цели - непрерывности обеспечения потребностей ВСУ. По показателю
"закуплено/своевременно поставлено" ДОТ намерен достичь 95% успешности выполнения.
Также в ДОТ заявили, что будет использоваться динамическая
система закупок, которая будет предусматривать квалификацию участников до начала торгов,
возможность желающим пройти квалификацию в течение периода действия квалификационной
рамки, скрыть в целях безопасности определенные данные об участниках.
И еще один важный вопрос, в котором после презентации ДОТ
были расставлены все точки над "і" - чем именно Минобороны собирается кормить
наших солдат.
Профессиональными поварами будет разработано 16 еженедельных меню,
в которых будут учтены медицинские, религиозные, этические и другие моменты.
Арсен Жумадилов в очередной раз подчеркивает, что никто не собирается
лишать украинских бойцов разнообразия в питании. Закупка продуктов и
в дальнейшем будет осуществляться по каталогу из 409 наименований, но товары в нем на этапе подготовки
тендерной документации будут агрегироваться в более чем 25 категорий, что откроет
широкие возможности для участия в закупочных процедурах украинских производителей.
Достижение всех озвученных целей и является тем приближением к
стандартам НАТО в питании военных, о которых все так много говорят.
"Стандарт НАТО в питании говорит, прежде всего
о том, что питание должно быть качественным и безопасным. То, как сейчас построена
закупочная модель по этому каталогу, а именно комплектами, не обеспечивает наших
бойцов стабильно качественным безопасным питанием. Соответственно, что мы должны сделать?
Мы должны выполнить этот стандарт НАТО. Должны обеспечить его выполнение через
более прозрачную и управляемую закупку по этой потребности", - объяснял ранее
Жумадилов.
По расчетам "Государственного оператора тыла" в январе
следующего года планируется выход в рамку для квалификации, а первые поставки
продуктов питания в ряды ВСУ ожидаются уже в апреле 2024 года.
Собственно, они и дадут ответ, насколько были учтены
все риски, и над какими изменениями еще придется поработать, чтобы сделать систему
еще более прозрачной.
Единственное в чем точно можно не сомневаться, так это в том,
что даже при идеально проведенных первых тендерах, все равно найдутся те, кому
что-то обязательно не нравится.
Закупки по каталогу, привлечение отечественных производителей, меню от профессиональных технологов: Жумадилов рассказал о новых подходах в питании украинской армии21 декабрь 2023, 09:10 • 20420 просмотров