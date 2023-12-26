"Государственный оператор тыла": презентация состоялась, что дальше

Настроенность на сотрудничество с отечественными производителями, ликвидация коррупционных схем, соблюдение стандартов НАТО в питании военных - далеко неполный перечень выводов, которые можно сделать после презентации государственного предприятия "Государственный оператор тыла", пишет УНН.

Неделю назад новая команда министерства обороны Украины презентовала свое детище - государственное предприятие "Государственный оператор тыла" (ДОТ).

Еще на этапе создания этой новой структуры появилось немало скептиков и критиков, которые ставили под сомнение возможность реализации ключевой заявленной цели - максимально прозрачные закупки для нужд ВСУ с исключением коррупционной составляющей.

Несмотря на то что ДОТ будет заниматься всеми нелетальными закупками, основное внимание, конечно, приковано к поставкам в армию продуктов питания - яйца по 17 гривен из памяти просто так не сотрешь. А значит гендиректору новосозданного госпредприятия Арсену Жумадилову и его команде уже приходится делать свои первые шаги под микроскопом общественности.

Собственно, большинство экспертов положительно оценили назначение именно Арсена Жумадилова на должность руководителя "Государственного оператора тыла". Ведь у него него есть положительный опыт создания в 2018 году госпредприятия "Медицинские закупки Украины", которое положило конец многочисленным коррупционным схемам в сфере закупок медпрепаратов и медицинского оборудования.

Кроме этого эксперты отмечают, что у новой команды Минобороны есть политическая воля к кардинальным изменениям в закупках для украинской армии.

Недели, которая прошла с момента презентации ДОТ, в принципе, оказалось достаточно, чтобы убедиться, что команда новосозданного госпредприятия от заявленных целей не отступает, и находится в процессе их практического воплощения в жизнь.

Ключевым пунктом, и об этом неоднократно говорил Арсен Жумадилов, является максимальное привлечение к поставкам продуктов питания в украинскую армию отечественных производителей и постепенное исключение из тендеров посредников.

Во время презентации ДОТ было отмечено, что проведенные консультации с участниками рынка продуктов питания, анкетирование производителей по отдельным группам товаров.

Такую позицию ДОТ положительно восприняла и сами производители. В частности, в комментариях УНН представители предприятий пищевой промышленности отмечали, что максимальное участие отечественных производителей в тендерах приведет к конкуренции, и как следствие уменьшению закупочных цен.

Еще один аспект, который позволит убрать коррупционную составляющую - закупка продуктов и логистика будут отделены. Производитель, который победил в тендере, будет поставлять продукцию на распределительные центры. Услуги доставки из этих центров до конечных потребителей будут закупаться отдельно.

Все это должно стать инструментом достижения заявленной стратегической цели - непрерывности обеспечения потребностей ВСУ. По показателю "закуплено/своевременно поставлено" ДОТ намерен достичь 95% успешности выполнения.

Также в ДОТ заявили, что будет использоваться динамическая система закупок, которая будет предусматривать квалификацию участников до начала торгов, возможность желающим пройти квалификацию в течение периода действия квалификационной рамки, скрыть в целях безопасности определенные данные об участниках.

И еще один важный вопрос, в котором после презентации ДОТ были расставлены все точки над "і" - чем именно Минобороны собирается кормить наших солдат.

Профессиональными поварами будет разработано 16 еженедельных меню, в которых будут учтены медицинские, религиозные, этические и другие моменты.

Арсен Жумадилов в очередной раз подчеркивает, что никто не собирается лишать украинских бойцов разнообразия в питании. Закупка продуктов и в дальнейшем будет осуществляться по каталогу из 409 наименований, но товары в нем на этапе подготовки тендерной документации будут агрегироваться в более чем 25 категорий, что откроет широкие возможности для участия в закупочных процедурах украинских производителей.

Достижение всех озвученных целей и является тем приближением к стандартам НАТО в питании военных, о которых все так много говорят.

"Стандарт НАТО в питании говорит, прежде всего о том, что питание должно быть качественным и безопасным. То, как сейчас построена закупочная модель по этому каталогу, а именно комплектами, не обеспечивает наших бойцов стабильно качественным безопасным питанием. Соответственно, что мы должны сделать? Мы должны выполнить этот стандарт НАТО. Должны обеспечить его выполнение через более прозрачную и управляемую закупку по этой потребности", - объяснял ранее Жумадилов.

По расчетам "Государственного оператора тыла" в январе следующего года планируется выход в рамку для квалификации, а первые поставки продуктов питания в ряды ВСУ ожидаются уже в апреле 2024 года.

Собственно, они и дадут ответ, насколько были учтены все риски, и над какими изменениями еще придется поработать, чтобы сделать систему еще более прозрачной.

Единственное в чем точно можно не сомневаться, так это в том, что даже при идеально проведенных первых тендерах, все равно найдутся те, кому что-то обязательно не нравится.

Закупки по каталогу, привлечение отечественных производителей, меню от профессиональных технологов: Жумадилов рассказал о новых подходах в питании украинской армии