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Закупки по каталогу, привлечение отечественных производителей, меню от профессиональных технологов: Жумадилов рассказал о новых подходах в питании украинской армии

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 09:10  •  14930 просмотра

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Украинская армия будет закупать продукты питания по каталогу из 409 наименований, разработанным профессиональными технологами, и привлекать к этому процессу отечественных производителей, чтобы обеспечить прозрачность и эффективность в удовлетворении потребностей военных в питании.

Закупка продуктов питания для ВСУ будет осуществляться по каталогу из 409 наименований, но товары в нем будут агрегироваться в более чем 25 категорий. Меню для украинских военных будут разрабатывать профессиональные технологи. Такие новые подходы в питании украинской армии озвучил на заключительном заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам определения новых подходов к закупке Минобороны продуктов питания с использованием электронной системы закупок гендиректор ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов. Об этом сообщает Минэкономики, пишет УНН.

Детали

Новые подходы планируют ввести при закупках продуктов министерством обороны с 1 апреля следующего года. Ключевыми из них являются следующие:

- Закупка продуктов питания будет осуществляться по каталогу из 409 наименований, но товары в нем на этапе подготовки тендерной документации будут агрегироваться в более чем 25 категорий (например, "мясные изделия"). Это открывает широкие возможности для участия в закупочных процедурах украинских производителей.

- При формировании ожидаемой стоимости заказчик будет ориентироваться на данные по среднестатистическим ценам из различных источников, в т. ч. Госстата.

- Закупка и логистика отделены друг от друга. Производитель, победивший в тендере, будет поставлять продукцию на распределительные центры. Услуги доставки из этих центров до конечных потребителей будут закупаться государством отдельно.

- Будет использоваться динамическая система закупок. Она будет предусматривать квалификацию участников до начала торгов, возможность желающим пройти квалификацию в течение периода действия квалификационной рамки, скрыть в целях безопасности определенные данные об участниках.

- Человекоцентричность: стандартизированные меню будут разработаны профессиональными технологами (в т. ч. теми, которые сейчас защищают страну в рядах ВСУ). Меню будет учитывать как потребности военных в различных видах рационов, так и специфику удовлетворения потребностей в качественном питании в условиях боевых действий.

"Стратегические цели, которых мы стремимся достичь, внедряя новые подходы, - это непрерывность обеспечения потребностей ВСУ, доверие со стороны общества, рынков, государства и наших международных партнеров. Наконец, мы стремимся к институциональной устойчивости. Чтобы предложенные нами подходы, прозрачность и функциональность не зависели от переменных факторов. В том числе от того, кто возглавляет Агентство", - отметил Арсен Жумадилов.

В свою очередь, в Минэкономики отметили, что новые подходы в закупках будут способствовать привлечению большего количества отечественных производителей к участию в тендерах.

"Ряд идей, озвученных во время обсуждений на МРГ, уже реализованы министерством обороны как переходные меры. По информации военных, это значительно повлияло на стоимость комплекта продуктов в сторону снижения. Для министерства экономики также чрезвычайно важно, что предложенные Агентством подходы будут способствовать привлечению к участию в торгах именно национальных производителей, а не посредников", - сказала заместитель министра экономики Украины Надежда Бегун.

Дополнительно

На днях министерство обороны Украины презентовало государственное предприятие "Государственный оператор тыла", которое будет заниматься закупками для украинской армии, в частности, и продуктов питания. 

Напомним.

Гендиректор новосозданного Государственного предприятия "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов заявил, что новая стратегия оборонных закупок в питании предусматривает максимальное участие в тендерах производителей продукции, в частности, национальных, а не посредников. А также постепенную отмену дискриминационных требований, которые создавали преимущества отдельным участникам рынка. 

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Война
Закупівлі за каталогом, залучення вітчизняних виробників, меню від професійних технологів: Жумаділов розповів про нові підходи у харчуванні української армії
Procurement from a catalog, involvement of domestic producers, and menus from professional technologists: Zhumadilov spoke about new approaches to catering for the Ukrainian army
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Закупки по каталогу, привлечение отечественных производителей, меню от профессиональных технологов: Жумадилов рассказал о новых подходах в питании украинской армии

Украинская армия будет закупать продукты питания по каталогу из 409 наименований, разработанным профессиональными технологами, и привлекать к этому процессу отечественных производителей, чтобы обеспечить прозрачность и эффективность в удовлетворении потребностей военных в питании.

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