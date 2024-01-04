Вагомі аргументи: чому українські виробники продуктів підтримують ініціативи нової команди Міноборони зі зміни системи харчування в ЗСУ

ukenru
29 березня, 17:57 • 173701 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 218893 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 194595 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 231650 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 203165 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 166742 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 167634 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 153617 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 448355 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173716 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2 м/с
60 %
746 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 125402 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 125489 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 97193 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 118385 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 60776 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 300992 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 448361 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 494080 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 497770 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 403065 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 97193 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 218897 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 149584 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 142473 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 115235 перегляди
Актуальне
Вагомі аргументи: чому українські виробники продуктів підтримують ініціативи нової команди Міноборони зі зміни системи харчування в ЗСУ

Вагомі аргументи: чому українські виробники продуктів підтримують ініціативи нової команди Міноборони зі зміни системи харчування в ЗСУ

Київ • УНН

 • 444280 перегляди

Українські виробники продуктів харчування підтримують ініціативу міністерства оборони працювати з ними напряму, очікуючи на нижчі ціни, кращу якість та швидшу доставку до військових.

Одним з ключових принципів змін в організації харчування бійців української армії нова команда Міноборони оголосила максимальне розширення співпраці з вітчизняними виробниками продуктів харчування та поступове виключення посередників з тендерів.

Зрозуміло, що вітчизняні виробники підтримали таку пропозицію. Представники підприємств та галузевих об’єднань в ексклюзивних коментарях УНН озвучили найважливіші аргументи саме такого формату співпраці з новоствореним державним підприємством "Державний оператор тилу". Але, при цьому,  висловили і деякі застереження.

Конкуренція, зменшення закупівельних цін, якість продукції

Вітчизняні виробники переконані, що участь у тендерах Міноборони великої кількості вітчизняних виробників продуктів харчування однозначно призведе до зменшення закупівельних цін.

"Відсутність посередників та чесна конкуренція завжди призводить до оптимізації витрат та зниження закупівельних цін. Розширення асортименту залежить від потреб Міноборони, та закони ринку ніхто не відміняв – попит породжує пропозицію", - розповіли в компанії "Інтеррибфлот".

Окрім того, чесна конкуренція на тендерах сприятиме покращенню якості продуктів, які постачатимуться в українську армію, та розширенню їх асортименту. 

"Безпосередня конкуренція між виробниками на тендерах позитивно вплине на поліпшення якості харчування в Збройних силах, адже за таких умов поставка продукції буде здійснюватися напряму виробником, що є додатковою гарантією, що буде отримано якісний продукт. Конкуренція між вітчизняними виробниками продуктів харчування, на нашу думку, неодмінно призведе до зниження закупівельних цін, розширення асортименту та підвищення якості продукції", - вважає директор м’ясопереробної фабрики ТОВ "АЛАН" Володимир Крихта.

І що найголовніше, як зазначають виробники, виключення посередників з тендерів призведе до пришвидшення доставки продуктів безпосередньо до військових частин. 

"Це вірна ініціатива, якраз з метою, щоб пришвидшити процес закупки, щоб продукти були максимально свіжі, щоб піти від цих логістичних додаткових ланцюгів - а, відповідно, кожен додатковий ланцюг - це збільшення ціни, а напряму через виробників - це можуть бути оптові ціни. Швидше і дешевше має бути" - вважає президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко.

На цьому фоні дещо дивними виглядають заяви члена Громадської антикорупційної ради при Міноборони Дани Ярової, яка переконує, що придбання продуктів безпосередньо у виробників призведе до зростання закупівельних цін.

Зокрема, нещодавно вона заявила, що була створена робоча група, яка проаналізувала цінові пропозиції виробників хлібобулочних виробів і дійшла висновку, що при прямій закупівлі у виробника вони, нібито, обійдуться дорожче на 20-30%. 

Інвестиції, можливість для розширення виробництва

Якщо вітчизняні виробники будуть впевнені, що матимуть змогу на постійній основі постачати продукти українській армії, це відкриє їм вікно можливостей для залучення інвестицій у цей непростий час, і відповідно розширення виробництва. 

"Прозорий допуск до тендерів якомога більшої кількості вітчизняних виробників продуктів харчування може мати каскадний позитивний вплив на ринок: вирівнювати баланс пропозиції продукції на ринку в умовах обмеженого експорту, стимулюватиме сільгосппідприємства інвестувати у створення, розширення власної переробки і, відповідно, зменшення тиску на експортні шляхи. Навіть стимулюватиме сільгоспвиробників об’єднуватися в кооперативи для створення більшого лоту продукції на оголошений тендер. З точки зору молочного бізнесу, прозорі та прямі закупівлі через  ДП "Державний оператор тилу" могли б стати додатковим гарантованим каналом збуту молока-сировини і готової молочної продукції, а також яловичини і телятини та надати додатковий поштовх для інвестицій бізнесу у ці сектори", - переконана генеральна директорка Асоціації виробників молока Ганна Лавренюк.

Окрім того, це стане підтримкою виробників, які через певні причини обмежені в своїх експортних можливостях.

"Ясна річ, що виробники гречки зацікавлені однозначно, тому що у нас перевиробництво гречки в цьому році, і ринки збуту обмежені. Тому, якщо що буде такий великий покупець, як Міноборони України, то виробники однозначно за", - зазначає директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий.

Застереження по логістиці – в ДОТ дали відповідь

Фактично, єдиним застереженням українських виробників продуктів харчування було питання логістики, адже доставка теж впливає на ціну. До того ж, не кожен виробник може її забезпечити на значну відстань. 

"Якщо, наприклад, 10 тисяч тонн картоплі треба на всі потреби цього замовника, то, очевидно, що їх треба доставляти не в одне місце. Виробникам, фермерським господарствам, підприємствам буде не важко організувати доставку у 2-3 локації. Але ж якщо почнеться питання доставки в кожну частину, окремо, умовно кажучи, що це буде не дві-три локації, а 30-40, то я не впевнений, що виробник буде цим займатися. Так, взагалі, ринок побудований, що кожен повинен займатися своїм: виробник виробляє, хтось займається дистрибуцією і оцими дрібними доставками. Оце єдиний нюанс", - відзначив президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник.

Гендиректор ДП "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов у відповідь на це чітко зазначив, що закупівля продуктів та їх доставка будуть розділені.

"Закупівля та логістика відокремлені. Виробник, який переміг у тендері, постачатиме продукцію на розподільчі центри. Послуги доставки з цих центрів до кінцевих споживачів закуповуватимуться державою окремо", - зазначив Жумаділов.

undefinedundefined

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

Публікації
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,064.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,833.25