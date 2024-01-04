Вагомі аргументи: чому українські виробники продуктів підтримують ініціативи нової команди Міноборони зі зміни системи харчування в ЗСУ

Одним з ключових принципів змін в організації харчування бійців української армії нова команда Міноборони оголосила максимальне розширення співпраці з вітчизняними виробниками продуктів харчування та поступове виключення посередників з тендерів.

Зрозуміло, що вітчизняні виробники підтримали таку пропозицію. Представники підприємств та галузевих об’єднань в ексклюзивних коментарях УНН озвучили найважливіші аргументи саме такого формату співпраці з новоствореним державним підприємством "Державний оператор тилу". Але, при цьому, висловили і деякі застереження.

Конкуренція, зменшення закупівельних цін, якість продукції

Вітчизняні виробники переконані, що участь у тендерах Міноборони великої кількості вітчизняних виробників продуктів харчування однозначно призведе до зменшення закупівельних цін.

"Відсутність посередників та чесна конкуренція завжди призводить до оптимізації витрат та зниження закупівельних цін. Розширення асортименту залежить від потреб Міноборони, та закони ринку ніхто не відміняв – попит породжує пропозицію", - розповіли в компанії "Інтеррибфлот".

Окрім того, чесна конкуренція на тендерах сприятиме покращенню якості продуктів, які постачатимуться в українську армію, та розширенню їх асортименту.

"Безпосередня конкуренція між виробниками на тендерах позитивно вплине на поліпшення якості харчування в Збройних силах, адже за таких умов поставка продукції буде здійснюватися напряму виробником, що є додатковою гарантією, що буде отримано якісний продукт. Конкуренція між вітчизняними виробниками продуктів харчування, на нашу думку, неодмінно призведе до зниження закупівельних цін, розширення асортименту та підвищення якості продукції", - вважає директор м’ясопереробної фабрики ТОВ "АЛАН" Володимир Крихта.

І що найголовніше, як зазначають виробники, виключення посередників з тендерів призведе до пришвидшення доставки продуктів безпосередньо до військових частин.

"Це вірна ініціатива, якраз з метою, щоб пришвидшити процес закупки, щоб продукти були максимально свіжі, щоб піти від цих логістичних додаткових ланцюгів - а, відповідно, кожен додатковий ланцюг - це збільшення ціни, а напряму через виробників - це можуть бути оптові ціни. Швидше і дешевше має бути" - вважає президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко.

На цьому фоні дещо дивними виглядають заяви члена Громадської антикорупційної ради при Міноборони Дани Ярової, яка переконує, що придбання продуктів безпосередньо у виробників призведе до зростання закупівельних цін.

Зокрема, нещодавно вона заявила, що була створена робоча група, яка проаналізувала цінові пропозиції виробників хлібобулочних виробів і дійшла висновку, що при прямій закупівлі у виробника вони, нібито, обійдуться дорожче на 20-30%.

Інвестиції, можливість для розширення виробництва

Якщо вітчизняні виробники будуть впевнені, що матимуть змогу на постійній основі постачати продукти українській армії, це відкриє їм вікно можливостей для залучення інвестицій у цей непростий час, і відповідно розширення виробництва.

"Прозорий допуск до тендерів якомога більшої кількості вітчизняних виробників продуктів харчування може мати каскадний позитивний вплив на ринок: вирівнювати баланс пропозиції продукції на ринку в умовах обмеженого експорту, стимулюватиме сільгосппідприємства інвестувати у створення, розширення власної переробки і, відповідно, зменшення тиску на експортні шляхи. Навіть стимулюватиме сільгоспвиробників об’єднуватися в кооперативи для створення більшого лоту продукції на оголошений тендер. З точки зору молочного бізнесу, прозорі та прямі закупівлі через ДП "Державний оператор тилу" могли б стати додатковим гарантованим каналом збуту молока-сировини і готової молочної продукції, а також яловичини і телятини та надати додатковий поштовх для інвестицій бізнесу у ці сектори", - переконана генеральна директорка Асоціації виробників молока Ганна Лавренюк.

Окрім того, це стане підтримкою виробників, які через певні причини обмежені в своїх експортних можливостях.

"Ясна річ, що виробники гречки зацікавлені однозначно, тому що у нас перевиробництво гречки в цьому році, і ринки збуту обмежені. Тому, якщо що буде такий великий покупець, як Міноборони України, то виробники однозначно за", - зазначає директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий.

Застереження по логістиці – в ДОТ дали відповідь

Фактично, єдиним застереженням українських виробників продуктів харчування було питання логістики, адже доставка теж впливає на ціну. До того ж, не кожен виробник може її забезпечити на значну відстань.

"Якщо, наприклад, 10 тисяч тонн картоплі треба на всі потреби цього замовника, то, очевидно, що їх треба доставляти не в одне місце. Виробникам, фермерським господарствам, підприємствам буде не важко організувати доставку у 2-3 локації. Але ж якщо почнеться питання доставки в кожну частину, окремо, умовно кажучи, що це буде не дві-три локації, а 30-40, то я не впевнений, що виробник буде цим займатися. Так, взагалі, ринок побудований, що кожен повинен займатися своїм: виробник виробляє, хтось займається дистрибуцією і оцими дрібними доставками. Оце єдиний нюанс", - відзначив президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник.

Гендиректор ДП "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов у відповідь на це чітко зазначив, що закупівля продуктів та їх доставка будуть розділені.

"Закупівля та логістика відокремлені. Виробник, який переміг у тендері, постачатиме продукцію на розподільчі центри. Послуги доставки з цих центрів до кінцевих споживачів закуповуватимуться державою окремо", - зазначив Жумаділов.

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