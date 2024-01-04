Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ

Одним из ключевых принципов изменений в организации питания бойцов украинской армии новая команда Минобороны объявила максимальное расширение сотрудничества с отечественными производителями продуктов питания и постепенное исключение посредников из тендеров.

Понятно, что отечественные производители поддержали такое предложение. Представители предприятий и отраслевых объединений в эксклюзивных комментариях УНН озвучили важнейшие аргументы именно такого формата сотрудничества с новосозданным государственным предприятием "Государственный оператор тыла". Но, при этом, высказали и некоторые предостережения.

Конкуренция, уменьшение закупочных цен, качество продукции

Отечественные производители убеждены, что участие в тендерах Минобороны большого количества отечественных производителей продуктов питания однозначно приведет к уменьшению закупочных цен.

"Отсутствие посредников и честная конкуренция всегда приводит к оптимизации затрат и снижению закупочных цен. Расширение ассортимента зависит от потребностей Минобороны, и законы рынка никто не отменял - спрос порождает предложение", - рассказали в компании "Интеррыбфлот".

Кроме того, честная конкуренция на тендерах будет способствовать улучшению качества продуктов, которые будут поставляться в украинскую армию, и расширению их ассортимента.

"Непосредственная конкуренция между производителями на тендерах положительно повлияет на улучшение качества питания в Вооруженных силах, ведь при таких условиях поставка продукции будет осуществляться напрямую производителем, что является дополнительной гарантией, что будет получен качественный продукт. Конкуренция между отечественными производителями продуктов питания, по нашему мнению, непременно приведет к снижению закупочных цен, расширению ассортимента и повышению качества продукции", - считает директор мясоперерабатывающей фабрики ООО "АЛАН" Владимир Крыхта.

И что самое главное, как отмечают производители, исключение посредников из тендеров приведет к ускорению доставки продуктов непосредственно в воинские части.

"Это верная инициатива, как раз с целью, чтобы ускорить процесс закупки, чтобы продукты были максимально свежие, чтобы уйти от этих логистических дополнительных цепей - а, соответственно, каждая дополнительная цепь - это увеличение цены, а напрямую через производителей - это могут быть оптовые цены. Быстрее и дешевле должно быть" - считает президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

На этом фоне несколько странными выглядят заявления члена Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Даны Яровой, которая убеждает, что приобретение продуктов непосредственно у производителей приведет к росту закупочных цен.

В частности, недавно она заявила, что была создана рабочая группа, которая проанализировала ценовые предложения производителей хлебобулочных изделий и пришла к выводу, что при прямой закупке у производителя они, якобы, обойдутся дороже на 20-30%.

Инвестиции, возможность для расширения производства

Если отечественные производители будут уверены, что смогут на постоянной основе поставлять продукты украинской армии, это откроет им окно возможностей для привлечения инвестиций в это непростое время, и соответственно расширения производства.

"Прозрачный допуск к тендерам как можно большего количества отечественных производителей продуктов питания может иметь каскадное положительное влияние на рынок: выравнивать баланс предложения продукции на рынке в условиях ограниченного экспорта, стимулировать сельхозпредприятия инвестировать в создание, расширение собственной переработки и, соответственно, уменьшение давления на экспортные пути. Даже стимулировать сельхозпроизводителей объединяться в кооперативы для создания большего лота продукции на объявленный тендер. С точки зрения молочного бизнеса, прозрачные и прямые закупки через ГП "Государственный оператор тыла" могли бы стать дополнительным гарантированным каналом сбыта молока-сырья и готовой молочной продукции, а также говядины и телятины и предоставить дополнительный толчок для инвестиций бизнеса в эти сектора", - убеждена генеральный директор Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк.

Кроме того, это станет поддержкой производителей, которые в силу определенных причин ограничены в своих экспортных возможностях.

"Понятное дело, что производители гречки заинтересованы однозначно, потому что у нас перепроизводство гречки в этом году, и рынки сбыта ограничены. Поэтому, если что будет такой крупный покупатель, как Минобороны Украины, то производители однозначно за", - отмечает директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

Предостережение по логистике - в ДОТ дали ответ

Фактически, единственным предостережением украинских производителей продуктов питания был вопрос логистики, ведь доставка тоже влияет на цену. К тому же, не каждый производитель может ее обеспечить на значительное расстояние.

"Если, например, 10 тысяч тонн картофеля надо на все нужды этого заказчика, то, очевидно, что их надо доставлять не в одно место. Производителям, фермерским хозяйствам, предприятиям будет не трудно организовать доставку в 2-3 локации. Но если начнется вопрос доставки в каждую часть, отдельно, условно говоря, что это будет не две-три локации, а 30-40, то я не уверен, что производитель будет этим заниматься. Да, вообще, рынок построен, что каждый должен заниматься своим: производитель производит, кто-то занимается дистрибуцией и этими мелкими доставками. Вот единственный нюанс", - отметил президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник.

Гендиректор ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов в ответ на это четко отметил, что закупка продуктов и их доставка будут разделены.

"Закупка и логистика отделены. Производитель, победивший в тендере, будет поставлять продукцию на распределительные центры. Услуги доставки из этих центров до конечных потребителей будут закупаться государством отдельно", - отметил Жумадилов.

undefined