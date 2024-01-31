Міноборони запобігло постачанню 362 тонн неякісних продуктів до військових частин
Київ • УНН
Завдяки перевіркам складів Міністерство оборони запобігло постачанню військовим понад 362 тонн неякісних продуктів харчування, заблокувавши спроби доставити зіпсовані продукти до однієї з військових частин на сході України.
Завдяки перевіркам складів, цього місяця Міністерство оборони запобігло постачанню понад 362 тонн неякісних партій продуктів для військових. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, передає УНН.
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Зазначається, що Міноборони вдалось заблокувати спроби постачання неякісних продуктів до однієї з військових частин на Сході України.
Під виглядом великої партії постачальник хотів приховати зіпсований товар – капусту, моркву, цибулю та мандарини.
Такий товар не прийматимуть. Компанія повинна замінити його якнайшвидше або відшкодувати вартість. Наголошую, наші військові мають харчуватися якісними продуктами, а постачання повинно бути своєчасним
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У відомстві наголошують, що в Міноборони працюють робочі групи, які перевіряють якість та вчасне постачання продуктів. За всіма зафіксованими порушеннями складуть відповідні акти.
За недотримання умов договору Міноборони виставить штрафні санкції всім компаніям, які постачають неякісну продукцію.
Загалом, лише протягом січня Міністерство запобігло постачанню понад 362 тонни неякісних партій продуктів
Нагадаємо
Заступник міністра оборони Віталій Половенко провів позапланову перевірку військових частин на Сході країни. В ході перевірки виявилося, що продукти поставили невчасно, а їхня якість не відповідає нормам.