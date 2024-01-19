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Результати невтішні: Міноборони провело позапланову перевірку продуктових складів військових частин

Результати невтішні: Міноборони провело позапланову перевірку продуктових складів військових частин

Київ • УНН

 • 36038 перегляди

Під час раптової перевірки складів військових частин на сході країни було виявлено, що продукти поставили невчасно, а їхня якість не відповідає нормам.

Заступник міністра оборони Віталій Половенко провів позапланову перевірку військових частин на Сході країни. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі 

Заступник міністра оборони Віталій Половенко разом з членом Антикорупційної ради Геннадієм Кривошеєю позапланово перевірили склади деяких військових частин на Сході країни. 

Причиною цьому стали скарги військових на якість харчування. В ході перевірки виявилося, що продукти поставили невчасно, а їхня якість не відповідає нормам. 

Ми реагуємо на скарги військових, тому приїхали з незапланованим "візитом" в частини. Усе фіксуємо. Виявилося, через невчасне постачання компанією-переможцем харчів у певних областях запаси продуктів недостатні

– сказав Віталій Половенко. 

Наразі в Міноборони працюють робочі групи, які перевіряють якість та вчасне постачання продуктів.  

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Це питання на жорсткому контролі. Компанія перемогла у 10 лотах на харчування, але тепер фізично не може впоратися з постачанням

– додав заступник міністра оборони. 

Доповнення 

У відомстві додають, що відповідно до умов договору Міністерство оборони може у такому випадку замінити постачальника.

Тобто частини, де компанія не встигає з постачанням, ми виводимо з договору та перепідпорядкуємо до компаній-переможців у прилеглих областях. Продукти повинні бути якісними, а їх постачання – безперервним

– підсумував Віталій Половенко

Зазначається, що за всіма зафіксованими порушеннями будуть складені відповідні акти. За недотримання умов договору Міноборони виставить штрафні санкції компанії, яка несвоєчасно поставила продукцію.

Крім того, за зіпсовані та неякісні продукти харчування компанія також має відшкодувати кошти.

Нагадаємо

Міноборони ухвалило рішення розірвати контракт на постачання продуктів із компанією підприємця Ігоря Гринкевича "Трейд лайнс рітейл".

Також відомство подало до ДБР заяву про визнання Міноборони потерпілою стороною у справі проти компаній, афільованих із Гринкевичем.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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