Результаты неутешительные: Минобороны провело внеплановую проверку продуктовых складов воинских частей
Во время внезапной проверки складов воинских частей на востоке страны было обнаружено, что продукты поставили не вовремя, а их качество не соответствует нормам.
В НАПК подтвердили выводы экспертов КНИИСЭ, что удар по Чернигову в августе прошлого года был нанесен ракетой "Искандер-К"
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в Украине подтвердило, что российская ракета "Искандер-К", изготовленная не ранее марта 2023 года, была использована во время атаки на Чернигов в августе 2023 года.
Избрание меры пресечения: защита бизнесмена Мазепы заявила об отводе судьи
Защита бизнесмена Игоря Мазепы, подозреваемого в организации мошеннической земельной сделки, подала ходатайство об отводе судьи.
"Это последствия российского вторжения, дальше будет": Юсов о пожаре на нефтебазе в брянской области
Пожар на Клинцовской нефтебазе в Брянской области является следствием вторжения России в Украину, что нарушает графики поставок и закупок для оккупанта, считает представитель ГУР Андрей Юсов.
Увеличилось количество пострадавших из-за обстрела рф поселка Береговое на Херсонщине
В результате российского обстрела села Береговое Херсонской области возросло количество раненых. Сейчас известно о двух раненых из-за атаки рф.
Ермак обсудил с Сийярто подготовку встречи, запланированной на конец января
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудили подготовку к встрече в Ужгороде 29 января.
В Украине будут судить полковника фсб рф, который пытал гражданских на Херсонщине
Находясь на временно оккупированной территории Каховского района, мужчина отдавал преступные приказы на заключение и пытки мирных жителей.
Финляндия разработала законопроект, чтобы предотвратить экспорт компонентов боеприпасов в рф
Финляндия разработала законопроект для предотвращения экспорта компонентов боеприпасов в россию, что является частью усилий, направленных на выполнение санкций ЕС.
Швейцарские исследователи обнаружили закономерность в крови больных Long Covid: открытие может произвести революцию в диагностике и лечении
У пациентов, страдающих "длительным ковидом", были обнаружены специфические белки. Это может быть использовано для лучшей диагностики проблемы и, возможно, для более целенаправленного лечения.
В Минобороны планируют запустить е-кабинет военнообязанного во втором квартале 2024 года
Министерство обороны Украины планирует ввести электронный кабинет военнообязанного во 2 квартале 2024 года. Он позволит призывникам и военнообязанным обновлять свои служебные данные.