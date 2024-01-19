Результаты неутешительные: Минобороны провело внеплановую проверку продуктовых складов воинских частей

Заместитель министра обороны Виталий Половенко провел внеплановую проверку воинских частей на Востоке страны. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Заместитель министра обороны Виталий Половенко вместе с членом Антикоррупционного совета Геннадием Кривошеей внепланово проверили склады некоторых воинских частей на Востоке страны.

Причиной этому стали жалобы военных на качество питания. В ходе проверки оказалось, что продукты поставили не вовремя, а их качество не соответствует нормам.

Мы реагируем на жалобы военных, поэтому приехали с незапланированным "визитом" в части. Все фиксируем. Оказалось, из-за несвоевременной поставки компанией-победителем продуктов в определенных областях запасы продуктов недостаточны - сказал Виталий Половенко.

Сейчас в Минобороны работают рабочие группы, которые проверяют качество и своевременную поставку продуктов.

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Этот вопрос на жестком контроле. Компания победила в 10 лотах на питание, но теперь физически не может справиться с поставками - добавил заместитель министра обороны.

Дополнение

В ведомстве добавляют, что в соответствии с условиями договора Министерство обороны может в таком случае заменить поставщика.

То есть части, где компания не успевает с поставками, мы выводим из договора и переподчиним к компаниям-победителям в близлежащих областях. Продукты должны быть качественными, а их поставки - непрерывными - подытожил Виталий Половенко

Отмечается, что по всем зафиксированным нарушениям будут составлены соответствующие акты. За несоблюдение условий договора Минобороны выставит штрафные санкции компании, которая несвоевременно поставила продукцию.

Кроме того, за испорченные и некачественные продукты питания компания также должна возместить средства.

Напомним,

Минобороны приняло решение разорвать контракт на поставку продуктов с компанией предпринимателя Игоря Гринкевича "Трейд лайнс ритейл".

Также ведомство подало в ГБР заявление о признании Минобороны потерпевшей стороной в деле против компаний, аффилированных с Гринкевичем.

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