Вызовов очень много: эксперт об основных махинациях на поставке питания военным и необходимости реформы

Эксклюзив
Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
  •  42397 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

Эксклюзив
В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
  •  41549 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
  •  104499 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

Эксклюзив
Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
  •  101964 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

Эксклюзив
Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
  •  107581 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

Эксклюзив
В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
  •  108716 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

Эксклюзив
Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
  •  118404 просмотра

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  277172 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  388787 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  193292 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  394511 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  207297 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  212721 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  29983 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

Эксклюзив
Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
  •  59399 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  388787 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  394511 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  338250 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  320056 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  319049 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
vizovov-ochen-mnogo-ekspert-ob-osnovnikh-makhinatsiyakh-na-postavke-pitaniya-voennim-i-neobkhodimosti-reformi

Вызовов очень много: эксперт об основных махинациях на поставке питания военным и необходимости реформы

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 16:14  •  4515 просмотра

Read in English

Военный эксперт Сергей Згурец отмечает, что вызовов в сфере системы закупок и поставок питания военным перед нынешним руководством Министерства обороны очень много.

Необходимость реформирования системы закупок и поставок питания уже назрела. Как сказал в комментарии УНН военный эксперт Сергей Згурец, вызовов в этой сфере перед нынешним руководством Министерства обороны очень много. Кроме того он указал на проблемные места существующей системы.

Фактически основные предостережения касались переплат за отдельные группы товаров (...) В каталоге есть 406 позиций, эти позиции в целом охватывают все потребности военного. Но вопрос в том, что поставщики порой завышали цены на одни позиции, занижали на другие, и предлагали пакетные поставки для подразделений ВС. И там что-то закупалось очень дешево, а что-то дорого. Красная рыба, условно говоря, очень дешево, потому что на самом деле никто там ее не закупал, а в суммарном показателе общая стоимость такого комплекта для поставки в войска выглядела вполне приемлемо. Но по такой схеме тогда и вылезали эти яйца по 17 

- пояснил эксперт.

Детали

По его словам, еще одно поле для злоупотреблений - это схема доставки продуктов питания поставщиком вплоть до воинской части - на это закладывается много денег.

"Это еще был один участок для злоупотреблений, который сейчас меняется ввиду того, что меняется решение по логистике продуктов в воинские части. Эти два фактора наиболее заметны", - считает Згурец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Киевщине ГБР разоблачило руководство воинской части на многомиллионных махинациях с продовольствием

 Эксперт видит, что сейчас эти вопросы начали урегулироваться, но процесс это непростой и длительный. По мнению Згурца, нынешний министр обороны Рустем Умеров демонстрирует стремление разобраться в хитросплетениях системы, видит, что она не оптимальна и меняет подходы. Однако, отмечает, что в целом закупки еще идут по старым правилам и одновременно создание Агентства по тыловому обеспечению дает надежду на изменения.

"Выводы делать еще преждевременно", - добавляет эксперт.

Больше о реформе закупок и поставке питания военным читайте в материале УНН Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Викликів дуже багато: експерт про основні махінації на постачанні харчування військовим та необхідність реформи
There are many challenges: expert on the main frauds in the supply of food to the military and the need for reform
Новости по теме

Вызовов очень много: эксперт об основных махинациях на поставке питания военным и необходимости реформы

Военный эксперт Сергей Згурец отмечает, что вызовов в сфере системы закупок и поставок питания военным перед нынешним руководством Министерства обороны очень много.

Политика •   •  4515 просмотра
Эксклюзив
Вызовов очень много: эксперт об основных махинациях на поставке питания военным и необходимости реформы

Депутаты от "Слуги народа" возмущены поведением Безуглой, которая раскритиковала Залужного, и предлагают ее исключить из фракции

Часть народных депутатов из фракции "Слуга народа" рассматривают вопрос об исключении Марьяны Безуглой за ее критику в адрес Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Политика •   •  14865 просмотра
Депутаты от "Слуги народа" возмущены поведением Безуглой, которая раскритиковала Залужного, и предлагают ее исключить из фракции

ОАЭ планировали использовать роль хозяина климатической конференции, чтобы предложить выгодные нефтяные и газовые соглашения - BBC

ОАЭ, принимающая сторона Конференции ООН по изменению климата (COP 28), как сообщается, планирует предложить нефтяные и газовые сделки во время мероприятия, несмотря на климатические цели. Беспристрастность ОАЭ как принимающей стороны ставится под сомнение из-за потенциального конфликта интересов.

Экономика •   •  13928 просмотра
ОАЭ планировали использовать роль хозяина климатической конференции, чтобы предложить выгодные нефтяные и газовые соглашения - BBC

Забастовка польских перевозчиков: 25 украинских водителей заявили, что хотят эвакуироваться

Двадцать пять украинских водителей грузовиков, которые застряли на польской границе из-за забастовки польских перевозчиков, попросили об эвакуации. Технические вопросы, такие как место для парковки грузовиков и защита груза, все еще остаются нерешенными.

Общество •   •  14493 просмотра
Эксклюзив
Забастовка польских перевозчиков: 25 украинских водителей заявили, что хотят эвакуироваться

В разгар войны полноправное членство невозможно, но НАТО ищет пути еще большего сближения с Украиной - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что хотя полноправное членство Украины в НАТО в военное время исключено, альянс ищет пути укрепления связей с Украиной.

Политика •   •  13982 просмотра
В разгар войны полноправное членство невозможно, но НАТО ищет пути еще большего сближения с Украиной - Столтенберг

Завтра школы Одесской области будут работать в смешанном формате, громады могут выбрать любую форму обучения - Кипер

Начиная с завтрашнего дня, в связи с переменчивыми погодными условиями, в школах Одесской области будет организовано как очное, так и дистанционное обучение по решению местных громад.

Общество •   •  12295 просмотра
Завтра школы Одесской области будут работать в смешанном формате, громады могут выбрать любую форму обучения - Кипер

13 лет за решеткой получил коллаборационист из Харьковской области

31-летний харьковчанин был приговорен к 13 годам за пособничество российским войскам, помогая создавать "правоохранительную систему" во время оккупации Балаклеи.

Криминал и ЧП •   •  11071 просмотра
13 лет за решеткой получил коллаборационист из Харьковской области

Оккупанты готовят новые списки украинских детей для депортации

российские оккупанты создают новые списки для депортации украинских детей с оккупированных территорий, сообщает Штаб национального сопротивления. Курирует этот процесс объявленная в международный розыск мария львова-белова, целью которого является ассимиляция украинских детей путем содействия их усыновлению в россии.

Общество •   •  12096 просмотра
Оккупанты готовят новые списки украинских детей для депортации

Обсудили имплементацию Украинской формулы мира: Зеленский поговорил с принцем Саудовской Аравии

Президент Украины Зеленский и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман обсудили укрепление связей и имплементацию мирной формулы Украины.

Политика •   •  13133 просмотра
Обсудили имплементацию Украинской формулы мира: Зеленский поговорил с принцем Саудовской Аравии

Илон Маск согласился с Нетаньяху, что ХАМАС должен быть уничтожен - СМИ

Илон Маск согласился с премьер-министром Израиля Нетаньяху о необходимости уничтожения ХАМАС для обеспечения лучшего будущего для Газы, предложив послевоенную реконструкцию территории, как это было сделано в Германии и Японии. Маск заявил, что хотя жертвы среди гражданского населения "неизбежны", Израиль пытается их избежать.

Политика •   •  13056 просмотра
Илон Маск согласился с Нетаньяху, что ХАМАС должен быть уничтожен - СМИ