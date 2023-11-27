Вызовов очень много: эксперт об основных махинациях на поставке питания военным и необходимости реформы
Киев • УНН
Военный эксперт Сергей Згурец отмечает, что вызовов в сфере системы закупок и поставок питания военным перед нынешним руководством Министерства обороны очень много.
Необходимость реформирования системы закупок и поставок питания уже назрела. Как сказал в комментарии УНН военный эксперт Сергей Згурец, вызовов в этой сфере перед нынешним руководством Министерства обороны очень много. Кроме того он указал на проблемные места существующей системы.
Фактически основные предостережения касались переплат за отдельные группы товаров (...) В каталоге есть 406 позиций, эти позиции в целом охватывают все потребности военного. Но вопрос в том, что поставщики порой завышали цены на одни позиции, занижали на другие, и предлагали пакетные поставки для подразделений ВС. И там что-то закупалось очень дешево, а что-то дорого. Красная рыба, условно говоря, очень дешево, потому что на самом деле никто там ее не закупал, а в суммарном показателе общая стоимость такого комплекта для поставки в войска выглядела вполне приемлемо. Но по такой схеме тогда и вылезали эти яйца по 17
Детали
По его словам, еще одно поле для злоупотреблений - это схема доставки продуктов питания поставщиком вплоть до воинской части - на это закладывается много денег.
"Это еще был один участок для злоупотреблений, который сейчас меняется ввиду того, что меняется решение по логистике продуктов в воинские части. Эти два фактора наиболее заметны", - считает Згурец.
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Эксперт видит, что сейчас эти вопросы начали урегулироваться, но процесс это непростой и длительный. По мнению Згурца, нынешний министр обороны Рустем Умеров демонстрирует стремление разобраться в хитросплетениях системы, видит, что она не оптимальна и меняет подходы. Однако, отмечает, что в целом закупки еще идут по старым правилам и одновременно создание Агентства по тыловому обеспечению дает надежду на изменения.
"Выводы делать еще преждевременно", - добавляет эксперт.
Больше о реформе закупок и поставке питания военным читайте в материале УНН Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров.
Вызовов очень много: эксперт об основных махинациях на поставке питания военным и необходимости реформы
Военный эксперт Сергей Згурец отмечает, что вызовов в сфере системы закупок и поставок питания военным перед нынешним руководством Министерства обороны очень много.
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