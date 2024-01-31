Минобороны предотвратило поставку 362 тонн некачественных продуктов в воинские части

Благодаря проверкам складов, в этом месяце Министерство обороны предотвратило поставку более 362 тонн некачественных партий продуктов для военных. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Минобороны удалось заблокировать попытки поставки некачественных продуктов в одну из воинских частей на Востоке Украины.

Под видом крупной партии поставщик хотел скрыть испорченный товар - капусту, морковь, лук и мандарины.

Такой товар не будут принимать. Компания должна заменить его как можно быстрее или возместить стоимость. Подчеркиваю, наши военные должны питаться качественными продуктами, а поставки должны быть своевременными - заявил заместитель министра обороны Виталий Половенко.

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Дополнение

В ведомстве отмечают, что в Минобороны работают рабочие группы, которые проверяют качество и своевременные поставки продуктов. По всем зафиксированным нарушениям составят соответствующие акты.

За несоблюдение условий договора Минобороны выставит штрафные санкции всем компаниям, которые поставляют некачественную продукцию.

В общем, только в течение января Министерство предотвратило поставку более 362 тонн некачественных партий продуктов - подытожили в министерстве.

Напомним

Заместитель министра обороны Виталий Половенко провел внеплановую проверку воинских частей на Востоке страны. В ходе проверки оказалось, что продукты поставили не вовремя, а их качество не соответствует нормам.