Минобороны предотвратило поставку 362 тонн некачественных продуктов в воинские части
Благодаря проверкам складов Министерство обороны предотвратило поставку военным более 362 тонн некачественных продуктов питания, заблокировав попытки доставить испорченные продукты в одну из воинских частей на востоке Украины.
В Палате лордов Британии призывают правительство страны ускорить передачу Украине средства Абрамовича за продажу "Челси"
Палата лордов призывает правительство Великобритании ускорить перевод 2,5 миллиардов фунтов стерлингов с замороженного банковского счета Романа Абрамовича, вырученных от продажи футбольного клуба "Челси", в Украину.
Генсек НАТО о встрече со спикером Палаты представителей США: согласились с важностью месседжа путину, что он не выиграет войну в Украине
Генеральный секретарь НАТО и спикер Палаты представителей Конгресса США согласились с важностью послать путину четкий сигнал о том, что он не выиграет войну в Украине.
Новая Зеландия обсуждает присоединение к расширенной группировке AUKUS в составе Австралии, Великобритании и США
Новая Зеландия начнет переговоры с Австралией о сотрудничестве в рамках AUKUS и считает, что США должны более интенсивно работать в Тихоокеанском регионе.
На Таврическом направлении возводят фортификационные сооружения
На Таврическом направлении продолжается возведение фортификационных сооружений и обустройство линий обороны противотанковыми рвами, окопами, инженерными и минно-взрывными заграждениями.
Процесс, который длится всегда: представитель ГУР МО Украины о кибератаке, которой была прекращена спецсвязь между подразделениями ВС РФ
Украинские специалисты ГУР осуществили кибератаку, которая значительно усложнила работу специальной связи сс рф, поэтому управление войсками врага может быть очень проблематичным и даже невозможным. Кроме того удалось получить важные документы и узнать, какие планы были у врага.
Убытки для экологии Украины от российской агрессии превысили два триллиона гривен - Шмыгаль
Убытки для экологии Украины от российской агрессии превысили два триллиона гривен.
В оккупированном Крыму россияне агитируют студентов становиться операторами дронов-камикадзе
Агитируя к службе в рядах оккупантов, россияне в оккупированном Крыму набирают студентов на курсы по оперированию FPV-дронами.
Предложение ЕК продлить беспошлинную торговлю для Украины поможет убрать запреты на импорт, введенные Польшей, Словакией и Венгрией - Шмыгаль
Предложение Европейской комиссии о продлении "экономического безвиза" для Украины поможет снять запреты на импорт сельскохозяйственной продукции, которые ввели Польша, Словакия и Венгрия, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Фонд Вадима Столара запустил онлайн-курс "Стійкість" для поддержки семей военнослужащих
Фонд Вадима Столара запустил онлайн-курс "Стійкість".