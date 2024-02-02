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Не шукати винних, а змінювати систему - як працює нова команда Міноборони

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Нова команда Міноборони мала досить швидко вирішити непросту проблему: показати, що міністерство готове визнавати свої помилки, відкрите до діалогу з громадськістю, і у взаємодії з нею налаштоване викорінювати будь-які корупційні прояви та впроваджувати нові механізми роботи

Нова команда Міноборони, яка почала формуватися після призначення на посаду очільника МОУ Рустема Умерова, мала досить швидко вирішити непросту проблему: показати, що міністерство готове визнавати свої помилки, відкрите до діалогу з громадськістю, і у взаємодії з нею налаштоване викорінювати будь-які корупційні прояви та впроваджувати нові механізми роботи. Умовні сто днів нової команди вже минули, а тому можна підвести перші підсумки, пише УНН.

Тригером необхідності кардинальних змін у Міноборони стали вже сумнозвісні яйця по 17 гривень. Вони ж і задали ключовий напрямок роботи: зміни в системі організації харчування українських військових.

Було створено державне підприємство "Державний оператор тилу", яке очолив Арсен Жумаділов. Вибір керівника ДОТ був зовсім невипадковий, адже Арсен Жумаділов свого часу на чолі ДП "Медзакупівлі" зумів навести лад у чи не найбільш корумпованій сфері – закупівлі медпрепаратів.

Керівник ДОТ одразу ж окреслив, що пріоритетом для нього є участь у тендерах по харчуванню вітчизняних виробників та поступове виключення з них посередників.

"По-перше, ми всі наші закупівельні стратегії вибудовуємо таким чином, щоби уможливити участь виробників напряму у наших тендерах. Тобто, працювати не через посередників, а з тими, хто безпосередньо виробляє ту чи іншу продукцію. Якщо це резиденти України, тобто наші вітчизняні національні виробники, то мова про них. Якщо щось не виробляється в Україні, у принципі, або не виробляється у достатньому обсязі, і ми працюємо із закордонними виробниками, то ми будемо докладати зусиль для того, щоб з ними напряму виходити у договірні відносини", - розповідав Жумаділов.

Зрозуміло, що такий підхід позитивно сприйняли вітчизняні виробники. На їх думку, це однозначно призведе до зниження закупівельних цін, збільшення асортименту, і, що найголовніше, дасть поштовх до розвитку вітчизняної економіки.

Є люди, які критикують ідею ДОТ розподілити закупівлі продуктів та послуг з їх доставки до військових частин. Але про правильність цієї моделі можна буде говорити лише після того, як відбудуться перші тендери, і процес буде запущений.

Несподіваним іспитом для нової команди Міноборони стала справа Гринкевичів. Досить оперативно із фірмами скандальної львівської родини були розірвані усі договори на постачання одягу та продуктів харчування. Що важливо – цей крок позитивно оцінили саме військові.

"Я вважаю, що в державі, яка прямує до прозорості в закупівлях, до боротьби з корупцією, це правильна реакція. Навіть якби ці фірми були невинні, але виявилися такі факти на момент проведення слідства – думаю, що це правильно", - розповів офіцер, заступник голови Ради резервістів ЗСУ Мирослав Гай в ексклюзивному коментарі УНН.

Логічним наслідком цього стали позапланові перевірки Міноборони військових частин на предмет того, наскільки вчасно постачаються продукти, і чи відповідають вони заявленим нормам якості.

Заступник голови Міноборони Віталій Половенко чесно визнає, що результати цих перевірок не особливо втішні. По багатьох контрактах, які були укладені ще у 2023 році, виявлені факти, коли продукти потрапляли до військових частин із запізненням, та ще й були сумнівної якості.

Лише за підсумками перевірки складів у січні Міноборони запобігло постачанню понад 362 тонн неякісних партій продуктів для військових.

У Міноборони запевнили, що такі перевірки стануть постійними.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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