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Справа Гринкевичів: військові підтримують рішення Міноборони розірвати контракти з фірмами скандальної родини львівських бізнесменів

Справа Гринкевичів: військові підтримують рішення Міноборони розірвати контракти з фірмами скандальної родини львівських бізнесменів

Київ • УНН

 • 239588 перегляди

Міністерство оборони України розірвало всі контракти з компаніями, пов'язаними з фірмами скандальної родини львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. На думку військових, це абсолютно правильний і логічний крок

Більш ніж за тиждень до того, як Держбюро розслідувань оголосило підозри львівським бізнесменам Ігорю та Роману Гринкевичам щодо махінацій на 1 мільярд гривень, Міноборони повідомило, що розриває усі контракти з фірмами, які із ними пов’язані. На думку військових, це абсолютно правильний і логічний крок, пише УНН.

Деталі

Ще 9 січня міністерство оборони прийняло рішення розірвати контракти з компаніями, які пов'язані з львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем, якого затримало ДБР при спробі дати хабар. Про це під час пресконференції повідомив заступник міністра оборони Віталій Половенко.

Щоправда, того ж дня у Міноборони уточнили, що все ж таки один контракт зі скандальновідомою родиною Гринкевичів ще не розірвали. Мова йшла про угоду щодо постачання харчування військовим на період з 1 січня по 1 квітня. 

Але 17 січня Міноборони ухвалило рішення розірвати контракт на постачання продуктів із компанією підприємця Ігоря Гринкевича "Трейд лайнс рітейл". Також відомство подало до ДБР заяву про визнання Міноборони потерпілою стороною у справі проти компаній, афілійованих із Гринкевичем.

Офіцер, заступник голови Ради резервістів ЗСУ Мирослав Гай переконаний, що це абсолютно правильна реакція від Міноборони. 

"Міноборони, я так розумію, реагує на скандал, який відбувся. Вони змушені якось реагувати. Зараз іде слідство, нехай воно встановлює чи були зловживання чи ні, але, в принципі, це реакція правильна. Головне в цих умовах, чи є інші компанії, які можуть зараз оперативно замінити ті поставки, аби в ЗСУ були безперебійні поставки тощо. Це логічна і нормальна реакція МОУ на  скандал, на факти, які виплили в публічне поле. 

Я вважаю що в державі, яка прямує до прозорості в закупівлях, до боротьби з корупцією це правильна реакція. Навіть якби ці фірми були не винні, але виявилися такі факти на момент проведення слідства – думаю що це правильно", - зазначив Гай в ексклюзивному коментарі УНН.

Контекст

29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. 500 тисяч доларів США пропонувалися за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження. У кримінальному провадженні щодо спроби дати хабар статус підозрюваного мав Ігор Гринкевич.

Вже 30 грудня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

17 січня працівники ДБР повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Бюро викрило їх на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

Того ж дня було оголошено, що, правоохоронці розшукують Романа Гринкевича, підозрюваного у справі про оборудки з одягом для військових на 1 мільярд гривень, для обрання йому запобіжного заходу.

Трьох підозрюваних у справі Гринкевичів, пов'язаній з постачанням неякісного військового одягу для Збройних сил України, відправили під варту. В якості альтернативи суд визначив можливість внесення застави у розмірі понад 500 мільйонів гривень для кожного з них.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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