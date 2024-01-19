Справа Гринкевичів: в Офісі генпрокурора заявили, що трьох фігурантів відправили під варту
Київ • УНН
Трьох підозрюваних у справі Гринкевичів, пов'язаній з постачанням неякісного військового одягу для Збройних сил України, відправили під варту. В якості альтернативи суд визначив можливість внесення застави у розмірі понад 500 мільйонів гривень для кожного з них.
Трьох підозрюваних у справі щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ більш відомій як справа Гринкевичів взято під варту, передає УНН.
Печерський районний суд столиці обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою трьом підозрюваним у кримінальному провадженні щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ на майже 1 млрд гривень
Деталі
У якості альтернативи суд визначив можливість внесення застави у розмірі понад 500 мільйонів гривень для кожного з них.
Строк дії ухвал до 16 березня.
За даними Офісу генпрокурора, четвертий учасник злочинної схеми перебуває під вартою з 29 грудня 2023 року, п’ятий - оголошений в розшук.
Їм інкримінують створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст. 190 КК України).
Нагадаємо
17 січня ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Ідеться, зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.
Того ж дня Офіс Генпрокурора повідомляв УНН, що правоохоронці оголосили у розшук Романа Гринкевича для обрання йому запобіжного заходу.
Ігор Гринкевич має статус підозрюваного й у іншій справі - про спробу дати хабар. 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. 500 тисяч доларів пропонувалися за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під час розслідування кримінального провадження. Наразі він перебуває під вартою.
Романа Гринкевича оголошено в розшук - ДБР18.01.24, 18:58 • 26326 переглядiв