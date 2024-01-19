Дело Гринкевичей: в Офисе генпрокурора заявили, что трех фигурантов отправили под стражу

Трое подозреваемых по делу о поставках некачественной одежды для ВСУ более известной как дело Гринкевичей взяты под стражу, передает УНН.

Печерский районный суд столицы избрал меры пресечения в виде содержания под стражей трем подозреваемым в уголовном производстве по поставке некачественной одежды для ВСУ на почти 1 млрд гривен - сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Детали

В качестве альтернативы суд определил возможность внесения залога в размере более 500 миллионов гривен для каждого из них.

Срок действия постановлений до 16 марта.

По данным Офиса генпрокурора, четвертый участник преступной схемы находится под стражей с 29 декабря 2023 года, пятый - объявлен в розыск.

Им инкриминируют создание преступной организации и участие в ней, а также мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст. 190 УК Украины).

Напомним,

17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

В тот же день Офис Генпрокурора сообщал УНН, что правоохранители объявили в розыск Романа Гринкевича для избрания ему меры пресечения.

Игорь Гринкевич имеет статус подозреваемого и по другому делу - о попытке дать взятку. 29 декабря 2023 года сотрудники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. 500 тысяч долларов предлагались за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства. Сейчас он находится под стражей.

Роман Гринкевич объявлен в розыск - ГБР