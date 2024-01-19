Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
Киев • УНН
Министерство обороны Украины разорвало все контракты с компаниями, связанными с фирмами скандальной семьи львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. По мнению военных, это абсолютно правильный и логичный шаг
Более чем за неделю до того, как Госбюро расследований объявило подозрения львовским бизнесменам Игорю и Роману Гринкевичам о махинациях на 1 миллиард гривен, Минобороны сообщило, что разрывает все контракты с фирмами, которые с ними связаны. По мнению военных, это абсолютно правильный и логичный шаг, пишет УНН.
Детали
Еще 9 января министерство обороны приняло решение разорвать контракты с компаниями, которые связаны с львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем, которого задержало ГБР при попытке дать взятку. Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель министра обороны Виталий Половенко.
Правда, в тот же день в Минобороны уточнили, что все же один контракт со скандально известной семьей Гринкевичей еще не разорвали. Речь шла о соглашении о поставках питания военным на период с 1 января по 1 апреля.
Но 17 января Минобороны приняло решение расторгнуть контракт на поставку продуктов с компанией предпринимателя Игоря Гринкевича "Трейд лайнс ритейл". Также ведомство подало в ГБР заявление о признании Минобороны потерпевшей стороной в деле против компаний, аффилированных с Гринкевичем.
Офицер, заместитель председателя Совета резервистов ВСУ Мирослав Гай убежден, что это абсолютно правильная реакция от Минобороны.
"Минобороны, я так понимаю, реагирует на скандал, который произошел. Они вынуждены как-то реагировать. Сейчас идет следствие, пусть оно устанавливает были ли злоупотребления или нет, но, в принципе, это реакция правильная. Главное в этих условиях, есть ли другие компании, которые могут сейчас оперативно заменить те поставки, чтобы в ВСУ были бесперебойные поставки и тому подобное. Это логичная и нормальная реакция МОУ на скандал, на факты, которые выплыли в публичное поле.
Я считаю, что в государстве, которое идет к прозрачности в закупках, к борьбе с коррупцией это правильная реакция. Даже если бы эти фирмы были не виноваты, но оказались такие факты на момент проведения следствия - думаю что это правильно", - отметил Гай в эксклюзивном комментарии УНН.
Контекст
29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. 500 тысяч долларов США предлагались за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства. В уголовном производстве по попытке дать взятку статус подозреваемого имел Игорь Гринкевич.
Уже 30 декабря суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
17 января работники ГБР сообщили о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны и членам преступной организации, которые нанесли государственному бюджету Украины ущерб на почти миллиард гривен. Бюро разоблачило их на сделках с закупками одежды и белья для ВСУ.
В тот же день было объявлено, что правоохранители разыскивают Романа Гринкевича, подозреваемого по делу о сделках с одеждой для военных на 1 миллиард гривен, для избрания ему меры пресечения.
Трех подозреваемых по делу Гринкевичей, связанному с поставкой некачественной военной одежды для Вооруженных сил Украины, отправили под стражу. В качестве альтернативы суд определил возможность внесения залога в размере более 500 миллионов гривен для каждого из них.
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
Министерство обороны Украины разорвало все контракты с компаниями, связанными с фирмами скандальной семьи львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. По мнению военных, это абсолютно правильный и логичный шаг
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