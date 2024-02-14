Яйца, лосось, голубика: НАБУ подтвердило коррупционную схему закупки продуктов в Минобороны

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  184527 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  208728 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  205283 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  310721 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  352737 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  284325 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  308978 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  331203 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  257114 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Яйца, лосось, голубика: НАБУ подтвердило коррупционную схему закупки продуктов в Минобороны

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили коррупционную схему, по которой Министерство обороны закупало продукты питания по завышенным ценам, что позволило некоторым поставщикам получать сверхприбыли из военного бюджета.

Экономика •   •  7742 просмотра
Яйца, лосось, голубика: НАБУ подтвердило коррупционную схему закупки продуктов в Минобороны

"Кіно заради Перемоги!": на Киевщине состоялся кинопоказ для гвардейцев

Национальная гвардия Украины посмотрела украинский художественный фильм "Мой карпатский дед" в рамках национального тура "Кіно заради Перемоги!", призванного объединить людей вокруг национальных ценностей и культуры, несмотря на войну.

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"Кіно заради Перемоги!": на Киевщине состоялся кинопоказ для гвардейцев

Опендатабот: количество желающих вступить в брак за год сократилось на 16%

Количество людей, желающих жениться, за год уменьшилось на 16% - по данным Министерства юстиции Украины, в 2023 году в Украине было зарегистрировано более 186 тысяч браков.

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Опендатабот: количество желающих вступить в брак за год сократилось на 16%

В оккупированном Крыму утром слышали новые взрывы: что известно

Взрывы, раздававшиеся во многих районах Крыма, вероятно, были вызваны утилизацией боеприпасов на военном полигоне.

Война •   •  8900 просмотра
В оккупированном Крыму утром слышали новые взрывы: что известно

Государству возвращены земли обороны стоимостью более 803 млн грн, в пределах пограничной полосы с Румынией

Государство вернуло более 50 гектаров земель обороны стоимостью более 803 миллионов гривен, расположенных в приграничной полосе с Румынией, после того, как прокуратура доказала, что они были незаконно переданы в коммунальную собственность.

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Государству возвращены земли обороны стоимостью более 803 млн грн, в пределах пограничной полосы с Румынией

700 пар решили пожениться в Украине в День всех влюбленных

700 пар в Украине решили официально зарегистрировать брак в День святого Валентина, несмотря на продолжающуюся войну.

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700 пар решили пожениться в Украине в День всех влюбленных

Дефицита электричества нет, электроснабжение в Днепропетровской области после атаки рф стабильное - Минэнерго

В Днепропетровской области продолжаются восстановительные работы после обстрела объекта энергетики, произошедшего накануне. Электроснабжение потребителей стабильное, сообщает Министерство энергетики.

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Дефицита электричества нет, электроснабжение в Днепропетровской области после атаки рф стабильное - Минэнерго

Несмотря на разговоры о мире, россия готова вести долгую войну против Украины - глава эстонской разведки

россия рассматривает войну с Украиной как долговременную, а переговоры о мире направлены на подрыв поддержки Украины со стороны Запада, а не на прекращение войны, считает глава внешней разведки Эстонии.

Война •   •  10763 просмотра
Несмотря на разговоры о мире, россия готова вести долгую войну против Украины - глава эстонской разведки

В россии заявили об атаке на нефтехранилище в воронежской области - росСМИ

Российские СМИ сообщают о попытке атаки беспилотника на нефтехранилище в воронежской области.

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В россии заявили об атаке на нефтехранилище в воронежской области - росСМИ

президент россии владимир путин подписал закон о конфискации имущества за "фейки о вс рф"

президент россии путин подписал закон, разрешающий конфискацию имущества для лиц, осужденных за распространение "фейков о российской армии" или призывы к действиям, направленным против безопасности россии.

Война •   •  12295 просмотра
президент россии владимир путин подписал закон о конфискации имущества за "фейки о вс рф"