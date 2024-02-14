Яйца, лосось, голубика: НАБУ подтвердило коррупционную схему закупки продуктов в Минобороны

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины обнаружили коррупционную схему, по которой в Минобороны закупали продукты по завышенной цене. Об этом пишет пресс-служба НАБУ, передает УНН.

Детали

В рамках расследования уголовного производства по закупке Министерством обороны Украины услуги по организации питания детективы Национального бюро подтвердили факты существования коррупционной схемы, которая позволяет значительно завышать цены на определенные категории продуктов - резюмировали в НАБУ

Бюро подчеркнули, что благодаря таким закупкам недобросовестные поставщики получают сверхприбыли и фактически наживаются на армии.

Применение существующей системы закупок позволяет поставщикам прибегать к злоупотреблениям при формировании цены на ходовые группы продуктов: яйца продают втридорога, а лосось или голубику, которые не увидишь в рационе военных, - по ценам, в разы ниже рыночных - объяснили в Национальном антикоррупционном бюро.

Отмечается, что детективы изымают и обрабатывают огромный массив первичных документов складского учета воинских частей, получателей услуги, чтобы подтвердить факты злоупотреблений.

Результаты неутешительные: Минобороны провело внеплановую проверку продуктовых складов воинских частей

Сейчас назначен ряд экспертиз, продолжается сбор дополнительных материалов. Национальное бюро понимает важность этого расследования и общественный резонанс вокруг него, а потому и в дальнейшем будет информировать о его ходе - подытожили в НАБУ.

Также в пресс-службе Бюро обнародовали фото части документов, которые были изъяты во время проведения следственных действий.

Напомним

Министерство обороны Украины в 2024 году усилит проверки соответствия пищевых продуктов государственным стандартам и другим нормативным документам. Для этой цели будет увеличено количество рабочих групп, которые проводят контроль.