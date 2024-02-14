У НАБУ назвали передумови корупційних схем в Міноборони на закупівлях харчів
Київ • УНН
Національне антикорупційне бюро України виявило корупційні передумови при закупівлі Міністерством оборони продуктів харчування для Збройних сил і рекомендувало посилити контроль за якістю харчування та внести зміни до законодавства у сфері закупівель.
Національне антикорупційне бюро України виявило передумови корупційних зловживань у Міністерстві оборони при закупівлі продуктів для ЗСУ та сформувало відповідні рекомендації, щоб їх уникнути. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу НАБУ.
Деталі
В межах розслідування кримінального провадження щодо закупівлі Міністерством оборони послуги з організації харчування детективи Національного бюро виявили передумови, які дозволяють значно завищувати ціни на певні категорії продуктів
Для усунення передумов таких зловживань НАБУ сформувало відповідні рекомендації та передало їх на розгляд Міноборони.
Рекомендації, зокрема передбачають посилення контролю за якістю послуг із забезпечення харчуванням, а також внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють процедуру забезпечення харчування особового складу ЗСУ.
Також у НАБУ підготували інфографіку, яка дає змогу зрозуміти, як чинний порядок закупівель продуктів Міноборони дозволяє окремим постачальникам отримувати надприбутки.
Нагадаємо
Детективи Національного антикорупційного бюро України виявили корупційну схему, за якою в Міноборони закуповували продукти за завищеною ціною.
Міноборони посилює контроль за якістю харчування: вдвічі збільшена кількість груп для перевірок07.02.24, 11:19 • 43560 переглядiв