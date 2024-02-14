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Уряд ухвалив постанову про міжнародну військову допомогу: в Міноборони розповіли, що вона передбачає

Уряд ухвалив постанову про міжнародну військову допомогу: в Міноборони розповіли, що вона передбачає

Київ • УНН

 • 22278 перегляди

Уряд ухвалив постанову, яка регулює отримання та використання міжнародної військової допомоги відповідно до потреб Збройних Сил України.

Кабмін затвердив порядок моніторингу та контролю за використанням міжнародної військової допомоги для забезпечення потреб Сил безпеки і оборони під час  воєнного стану. У постанові розписаний механізм отримання міжнародної військової допомоги. Про це УНН повідомляє із посиланням на Міноборони

Деталі 

Як зазначається, постанова регулюватиме взаємодію центральних органів виконавчої влади, інших державних органів щодо залучення, отримання, передачі й обліку надання міжнародної військової допомоги. 

"Наша ціль – створити "єдине вікно" спілкування з партнерами. Тобто побудувати всередині країни такий механізм, аби на всіх рівнях влади усвідомлювали нагальну потребу нашого війська. Йдеться про єдину узгоджену позицію щодо надання озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів. Наприклад, якщо пріоритет в авіації, тоді на міжнародних зустрічах ми повинні доводити єдину позицію саме за цим напрямом", – наголосив заступник міністра оборони Станіслав Гайдер. 

Крім цього, в постанові закладено механізм звітності щодо отриманої техніки. Як повідомляється, це допоможе контролювати переміщення допомоги  від їх отримання до використання.

Відтепер механізм отримання міжнародної військової допомоги буде побудовано таким чином: 

  • Перший етап. Формування потреби. Військові частини надсилають свої запити до командувань видів, окремих родів військ (сил), згодом ця потреба узагальнюється Генеральним штабом. Саме Генштаб є основним органом військового управління, що розробляє перелік потреб щодо міжнародної військової допомоги за всі складові Сил оборони, який в подальшому доводиться до партнерів.
  • Другий етап. Інформування міжнародних партнерів через українських аташе, представників при НАТО, ЄС, МЗС. Крім цього, доведення єдиної узгодженої нагальної потреби на зустрічах високого рівня.
  • Третій етап. Розгляд пропозицій партнерів.
  • Четвертий етап. Логістика та облік: прийом матеріальних засобів на міжнародному Хабі, де створено «Український логістичний пункт», перевезення в Україну, облік, розподіл між відповідними угрупованнями (військовими частинами). 
  • Пʼятий етап. Звітність. Узагальнення та надання інформації щодо наявності та використання допомоги. 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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