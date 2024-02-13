Уряд провів засідання на Сході: Шмигаль назвав головні пріоритети на 2024 рік
Київ • УНН
Уряд провів нараду на Сході, на якій прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав захист держави від російських окупантів та зміцнення армії головними пріоритетами на 2024 рік.
Урядовці провели засідання Кабміну на Сході. Серед головних пріоритетів держави на 2024 рік – це захист держави від російських окупантів та посилення армії. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Чергове засідання Уряду проводимо на Сході нашої країни. Захист держави від російських окупантів, посилення нашої армії, створення передумов для перемоги над агресором — це головний пріоритет держави на 2024 рік.
Деталі
За його словами, у режимі 24/7 відбувається робота над реалізацією поставлених завдань у сфері безпеки та оборони.
• Перша мета — зростання українського ОПК на базі інноваційності й технологічності.
• Друга мета нашої оборонної політики — будівництво міцних захисних рубежів.
• Третя наша мета — дебюрократизація армії.
Дякую усім, хто боронить Україну, хто працює на оборону та на забезпечення армії, вдячний нашим партнерам за солідарність у військовій підтримці.
Доповнення
Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявляв, що для ЗСУ на порядку денному стоять нові завдання. Зокрема, чітке планування дій усіх органів військового управління, з урахуванням потреб фронту у новітній зброї. Також запровадження нових технічних рішень є одним з майбутніх векторів побудови перемоги.