Правительство провело заседание на Востоке: Шмыгаль назвал главные приоритеты на 2024 год

Чиновники провели заседание Кабмина на Востоке. Среди главных приоритетов государства на 2024 год - это защита государства от российских оккупантов и усиление армии. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Очередное заседание Правительства проводим на Востоке нашей страны. Защита государства от российских оккупантов, усиление нашей армии, создание предпосылок для победы над агрессором - это главный приоритет государства на 2024 год. - сказал Шмыгаль.

Детали

По его словам, в режиме 24/7 происходит работа над реализацией поставленных задач в сфере безопасности и обороны.

- Первая цель - рост украинского ОПК на базе инновационности и технологичности.

- Вторая цель нашей оборонной политики - строительство прочных защитных рубежей.

- Третья наша цель - дебюрократизация армии.

Спасибо всем, кто защищает Украину, кто работает на оборону и на обеспечение армии, благодарен нашим партнерам за солидарность в военной поддержке. - добавил Шмыгаль.

Дополнение

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что для ВСУ на повестке дня стоят новые задачи. В частности, четкое планирование действий всех органов военного управления, с учетом потребностей фронта в новейшем оружии. Также внедрение новых технических решений является одним из будущих векторов построения победы.