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Чітке планування та впровадження нових технічних рішень: Сирський окреслив головні завдання для ЗСУ

Чітке планування та впровадження нових технічних рішень: Сирський окреслив головні завдання для ЗСУ

Київ • УНН

 • 108155 перегляди

Генерал-полковник Олександр Сирський окреслив нові завдання для Збройних Сил України, серед яких чітке планування, що враховує потреби передових підрозділів у сучасному озброєнні та впровадження нових технічних рішень.

Для ЗСУ на порядку денному стоять нові завдання. Зокрема, чітке планування дій усіх органів військового управління, з урахуванням потреб фронту у новітній зброї. Також запровадження нових технічних рішень є одним з майбутніх векторів побудови перемоги. Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський, пише УНН

На порядку денному стоять нові завдання. Насамперед це чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, яка надходить від міжнародних партнерів. Найшвидший і раціональний розподіл та доставка усього необхідного для бойових частин була і залишається основним завданням військової логістики

- заявив Сирський.

Так він зазначив, що завдання штабів усіх рівнів -  знати всі без винятку потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці. 

"Саме кваліфікація особового складу органів військового управління є вирішальною для розробки й успішної реалізації задумів та планів", - зауважив Сирський. 

Він також зауважив, що життя і здоров’я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю української армії. "Відтак, дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним", - вказав головнокомандувач. 

Також він вказав, що запровадження нових технічних рішень і масштабування успішного досвіду як, приміром, застосування безпілотних систем, сучасних засобів радіоелектронної боротьби є одним з майбутніх векторів побудови перемоги. 

"Лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху", - резюмував Сирський. 

У США зреагували на кадрові зміни в ЗСУ та призначення Сирського08.02.24, 22:05 • 39476 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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