Четкое планирование и внедрение новых технических решений: Сырский очертил новые задачи для ВСУ

Для ВСУ на повестке дня стоят новые задачи. В частности, четкое планирование действий всех органов военного управления, с учетом потребностей фронта в новейшем оружии. Также внедрение новых технических решений является одним из будущих векторов построения победы. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, пишет УНН.

На повестке дня стоят новые задачи. Прежде всего это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров. Быстрое и рациональное распределение и доставка всего необходимого для боевых частей была и остается основной задачей военной логистики - заявил Сырский.

Так он отметил, что задача штабов всех уровней - знать все без исключения потребности фронта и владеть ситуацией на каждом его участке.

"Именно квалификация личного состава органов военного управления является решающей для разработки и успешной реализации замыслов и планов", - отметил Сырский.

Он также отметил, что жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и есть главной ценностью украинской армии. "Следовательно, соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава остается как никогда актуальным", - указал главнокомандующий.

Также он указал, что внедрение новых технических решений и масштабирование успешного опыта как, например, применение беспилотных систем, современных средств радиоэлектронной борьбы является одним из будущих векторов построения победы.

"Только изменения и постоянное совершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит достичь успеха на этом пути", - резюмировал Сырский.

В США отреагировали на кадровые изменения в ВСУ и назначение Сырского