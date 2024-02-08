В США отреагировали на кадровые изменения в ВСУ и назначение Сырского
Киев • УНН
США заявили, что будут эффективно сотрудничать с новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским после его назначения президентом Зеленским.
Представитель Совета по нацбезопасности США Джон Кирби сделал первое заявление от имени Пентагона относительно обновления в руководстве Вооруженных Сил Украины. Он заверил, что США будут эффективно сотрудничать с новым украинским Главнокомандующим. Слова Кирби цитирует Reuters, передает УНН.
Президент Украины Владимир Зеленский имеет право выбирать, кто будет возглавлять украинскую армию, и Соединенные Штаты будут эффективно работать с его новым командующим.
Детали
"Мы будем работать с любым, кто стоит во главе войска", - добавил высокопоставленный чиновник Пентагона.
Контекст
Вечером 8 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначении на эту должность Александра Сырского. Другим указом Сырский был уволен с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ.
Зеленский заявил, что новый Главнокомандующий Александр Сырский на днях представит команду перезагрузки Вооруженных Сил Украины.
Также Зеленский отмечал, что после назначения нового Главнокомандующего заявил, что ожидает ряд изменений в ВСУ. Среди них - детальный план ВСУ на 2024 год, действенная система ротаций, повышение качества обучения воинов и не только.
В США отреагировали на кадровые изменения в ВСУ и назначение Сырского
США заявили, что будут эффективно сотрудничать с новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским после его назначения президентом Зеленским.
На сегодня из российского плена уже освобождено 3135 украинцев и украинок - Зеленский
Президент Зеленский объявил, что всего из российского плена было освобождено 3 135 украинцев, в том числе 100 военнослужащих во время последнего обмена, большинство из которых защищали Мариуполь и "Азовсталь".
ЕС планирует расширить список санкций и одобрит новый пакет против рф на годовщину полномасштабной войны
ЕС готовится расширить свой санкционный список и утвердить новый пакет ограничений против России 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.
Одесская область благодарит Залужного за два года защиты и приветствует нового Командующего ВСУ Сырского - Кипер
Председатель Одесской областной военной администрации поблагодарил Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала Валерия Залужного за службу и поздравил назначение новым Главнокомандующим генерал-полковника Александра Сырского.
Будет тяжелая борьба в нашей группе: Ребров о результатах жеребьевки Лиги наций-2024/2025
По результатам жеребьевки сборная Украины будет соревноваться с Чехией, Албанией и Грузией в Лиге В Лиги наций УЕФА 2024/2025 годов.
СБУ показали первые кадры прибытия украинских защитников из 51-го обмена военнопленными
СБУ продемонстрировала кадры возвращения домой украинских защитников в рамках 51-го обмена пленными между Украиной и россией, во время которого были освобождены 100 украинцев, в том числе 84 защитников Мариуполя и "Азовстали".
Кадровые ротации в ВСУ: обнародованы указы об увольнении Залужного и назначении Сырского
Президент Зеленский назначил генерала Александра Сырского новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины, заменив Валерия Залужного.
На Херсонщине спасатели извлекли два тела из горящего автомобиля, в который попал вражеский снаряд
В Херсонской области спасатели извлекли два трупа из горящего автомобиля, в который, вероятно, попал вражеский снаряд.
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
Президент Зеленский назначил генерала Александра Сырского новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины, заменив Валерия Залужного. Эксперты высказали неоднозначные мнения относительно влияния этого изменения.
Украина вернула 100 защитников из российского плена, из них 84 - защитники Мариуполя
Украина вернула домой из российского плена еще 100 защитников, в том числе 84 защитников Мариуполя.