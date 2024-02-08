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В США отреагировали на кадровые изменения в ВСУ и назначение Сырского

В США отреагировали на кадровые изменения в ВСУ и назначение Сырского

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 20:05  •  11159 просмотра

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США заявили, что будут эффективно сотрудничать с новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским после его назначения президентом Зеленским.

Представитель Совета по нацбезопасности США Джон Кирби сделал первое заявление от имени Пентагона относительно обновления в руководстве Вооруженных Сил Украины. Он заверил, что США будут эффективно сотрудничать с новым украинским Главнокомандующим. Слова Кирби цитирует Reuters, передает УНН.

Президент Украины Владимир Зеленский имеет право выбирать, кто будет возглавлять украинскую армию, и Соединенные Штаты будут эффективно работать с его новым командующим.

- заявил Кирби на пресс-конференции.

Детали

"Мы будем работать с любым, кто стоит во главе войска", - добавил  высокопоставленный чиновник Пентагона.

Контекст

Вечером 8 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначении на эту должность Александра Сырского. Другим указом Сырский был уволен с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Зеленский заявил, что новый Главнокомандующий Александр Сырский на днях представит команду перезагрузки Вооруженных Сил Украины.

Также Зеленский отмечал, что после назначения нового Главнокомандующего заявил, что ожидает ряд изменений в ВСУ. Среди них - детальный план ВСУ на 2024 год, действенная система ротаций, повышение качества обучения воинов и не только.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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