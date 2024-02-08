У США зреагували на кадрові зміни в ЗСУ та призначення Сирського

Представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі зробив першу заяву від імені Пентагону щодо оновлення у керівництві Збройних Сил України. Він запевнив, що США будуть ефективно співпрацювати з новим українським Головнокомандувачем. Слова Кірбі цитує Reuters, передає УНН.

Президент України Володимир Зеленський має право вибирати, хто очолюватиме українську армію, і Сполучені Штати будуть ефективно працювати з його новим командувачем. – заявив Кірбі на пресконференції.

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"Ми будемо працювати з будь-ким, хто стоїть на чолі війська", – додав високопоставлений чиновник Пентагону.

Контекст

Ввечері 8 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних Сил України та призначення на цю посаду Олександра Сирського. Іншим указом Сирського було звільнено з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Зеленський заявив, що новий Головнокомандувач Олександр Сирський днями представить команду перезавантаження Збройних Сил України.

Також Зеленський наголошував, що після призначення нового Головнокомандувача заявив, що очікує низку змін у ЗСУ. Серед них - детальний план ЗСУ на 2024 рік, дієва система ротацій, підвищення якості навчання воїнів і не тільки.